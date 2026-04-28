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老八傳奇剩最後一步！魔術貝恩關鍵三分球率隊聽牌　活塞單場18火鍋無用

▲奧蘭多魔術射手貝恩（Desmond Bane）。（圖／達志影像／美聯社）

▲奧蘭多魔術射手貝恩（Desmond Bane）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年NBA季後賽東區首輪28日持續開打，以第8種子身分驚險闖進季後賽的奧蘭多魔術，今繼續在主場面對頭號種子底特律活塞，魔術此役在主場手感冰冷，全隊三分球35投9中，命中率只有25.7%，然而活塞狀況卻更慘，三分球30投才6中，命中率僅20%，活塞雖然全場送出多達18次火鍋，但關鍵時刻罰球失常、進攻迷航，而魔術則是靠著射手貝恩（Desmond Bane）在末節最後時刻的關鍵打版三分球鎖定勝基，終場以94比88擊敗對手，系列賽以3比1率先「聽牌」。

魔術日前在G3靠著狀元郎班凱羅（Paolo Banchero）「準大三元」表現，以及射手貝恩追平隊史紀錄的7記三分彈，終場以113比105擋下活塞末節反撲，讓魔術在首輪系列賽取得2比1領先，更成為1984年季後賽改制以來，第13次出現第8種子在系列賽前三場領先第1種子的球隊。

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此役雙方繼續在魔術主場交手，開賽地主魔術就在一哥班凱羅帶領下火力全開搶分，開賽不到5分鐘就拉出17比5的猛烈攻勢，不過此時活塞一哥康寧漢（Cade Cunningham）挺身而出在外線開火帶動球隊攻勢，接下來活塞就點點開花，回敬一波20比7的攻勢逆轉超前，首節打完活塞以1分些微領先魔術。

次節開賽活塞乘勝追擊，開賽拉出13比4的猛攻，直接取得雙位數領先，但此時魔術達席爾瓦（Tristan da Silva）外線得手替球隊止血，班凱羅、貝恩攜手內外開火，最後55秒貝恩先砍進三分球逆轉超前，華格納（Franz Wagner）隨後也在外線命中，幫助魔術在上半場打完反以54比52逆轉超前。

易籃後，雙方還是呈現拉鋸，魔術靠著衝擊禁區頻頻站上罰球線一度將領先分數拉開到7分，但康寧漢多次切入放進分數將比分又追近，不過魔術靠著貝恩的三分球，在第三節打完還是以75比69領先。

關鍵決勝節，雙方戰得難分難解，魔術肯恩（Jamal Cain）扮演奇兵，攻守俱佳幫助魔術鎖定領先，而此役手感冰冷的薩格斯（Jalen Suggs），歷經三分球前8投都落空後，此時終於在三分外線開張，活塞靠著防守帶給魔術的壓力，還是能將比分緊咬，貝恩在比賽剩下1分16秒時砍進三分球，活塞最後階段又迷航，最終魔術以94比88擊敗活塞，在季後賽首輪取得3比1「聽牌」，距離上演「老八傳奇」只剩下最後一步。

魔術此役有4人得分上雙，貝恩18投7中、含三分球10投5中轟下22分是全隊最高，華格納19分次之，班凱羅18分進帳，薩格斯全場13投僅1中、含外線11投1中僅拿5分，也是先發五虎中唯一得分沒雙位數的球員，而奇兵肯恩則是繳出8分9籃板。

活塞依舊由一哥康寧漢表現最為亮眼，只是他此役手感也不佳，全場23投7中、三分球11投3中，但靠著罰球拿8分，仍繳出全隊最高25分，哈里斯（Tobias Harris）繳20分是全隊次高，此役三分球5投盡墨，而替補出戰的史都華（Isaiah Stewart）拿8分單場更狂送8次火鍋，只是活塞雖然全場出現多達18次火鍋，但進攻不順仍使他們無力扭轉劣勢。

關鍵字： NBA魔術活塞季後賽班凱羅

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