金慧成終於領到道奇冠軍戒　羅伯斯：他對自己下注

▲金慧成領道奇冠軍戒。（圖／洛杉磯道奇官方X，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇韓籍工具人金慧成迎來生涯重要時刻，球團於台灣時間28日透過社群平台公布，他在眾人見證下，從總教練羅伯斯（Dave Roberts）手中接過2025年世界大賽冠軍戒指，正式補領榮耀。

金慧成在2025年球季前以3+2年、最高2200萬美元合約加盟道奇，初期因調整打擊機制影響表現，未能在春訓打出理想成績，開季被安排自小聯盟出發，不過隨著艾德曼（Tommy Edman）因傷缺陣，他獲得升上大聯盟機會，並在攻守跑三端展現價值，最終站穩26人名單。

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例行賽期間，金慧成出賽71場，繳出45安打、3轟、17打點、13次盜壘，打擊率0.280、OPS 0.699，成為球隊晉級季後賽的重要戰力之一。

進入季後賽後，雖出賽機會有限，但在國聯分區系列賽G4以代跑身份登場，於延長賽跑回再見分，成為關鍵轉捩點，助隊挺進下一輪，並最終奪下冠軍。

值得一提的是，金慧成先前並未第一時間領到冠軍戒指，主因在於開季身處小聯盟，不過此次補發儀式中，羅伯斯特別點名稱讚，「我想談一位球員，這是一位對自己下注的球員，2年前，他其實有機會和任何一支大聯盟球隊簽約，但他說『我想在洛杉磯道奇打球，想在棒球最頂尖的球隊效力。』」

Prior to tonight's game, Doc and the team presented Hyeseong with his 2025 World Series ring! pic.twitter.com/8HO0lIQQjm — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) April 28, 2026

羅伯斯接著說，「放棄金錢或其他機會，選擇來到道奇並不容易，而且他總是讓隊友變得更好，為球隊注入更多能量。」隨後親手將刻有「HYESEONG」字樣的冠軍戒指交到金慧成手中。

本季金慧成同樣從小聯盟開季，但升上大聯盟後持續繳出亮眼表現，截至台灣時間28日賽前，他出賽18場累積15安打、1轟、7打點、5盜壘，打擊率0.333、OPS 0.848，在激烈競爭中持續爭取位置。