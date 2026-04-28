運動雲

>

金慧成終於領到道奇冠軍戒　羅伯斯：他對自己下注

▲金慧成。（圖／洛杉磯道奇官方X）

▲金慧成領道奇冠軍戒。（圖／洛杉磯道奇官方X，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇韓籍工具人金慧成迎來生涯重要時刻，球團於台灣時間28日透過社群平台公布，他在眾人見證下，從總教練羅伯斯（Dave Roberts）手中接過2025年世界大賽冠軍戒指，正式補領榮耀。

金慧成在2025年球季前以3+2年、最高2200萬美元合約加盟道奇，初期因調整打擊機制影響表現，未能在春訓打出理想成績，開季被安排自小聯盟出發，不過隨著艾德曼（Tommy Edman）因傷缺陣，他獲得升上大聯盟機會，並在攻守跑三端展現價值，最終站穩26人名單。

[廣告]請繼續往下閱讀...

例行賽期間，金慧成出賽71場，繳出45安打、3轟、17打點、13次盜壘，打擊率0.280、OPS 0.699，成為球隊晉級季後賽的重要戰力之一。

進入季後賽後，雖出賽機會有限，但在國聯分區系列賽G4以代跑身份登場，於延長賽跑回再見分，成為關鍵轉捩點，助隊挺進下一輪，並最終奪下冠軍。

值得一提的是，金慧成先前並未第一時間領到冠軍戒指，主因在於開季身處小聯盟，不過此次補發儀式中，羅伯斯特別點名稱讚，「我想談一位球員，這是一位對自己下注的球員，2年前，他其實有機會和任何一支大聯盟球隊簽約，但他說『我想在洛杉磯道奇打球，想在棒球最頂尖的球隊效力。』」

羅伯斯接著說，「放棄金錢或其他機會，選擇來到道奇並不容易，而且他總是讓隊友變得更好，為球隊注入更多能量。」隨後親手將刻有「HYESEONG」字樣的冠軍戒指交到金慧成手中。

▲金慧成。（圖／洛杉磯道奇官方X）

本季金慧成同樣從小聯盟開季，但升上大聯盟後持續繳出亮眼表現，截至台灣時間28日賽前，他出賽18場累積15安打、1轟、7打點、5盜壘，打擊率0.333、OPS 0.848，在激烈競爭中持續爭取位置。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇金慧成羅伯斯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威確定重返先發！外媒曝周三對金鶯登板

鄧愷威確定重返先發！外媒曝周三對金鶯登板

崔志萬拒日本、台灣邀約！加盟蔚山年薪64萬　目標回KBO舞台

崔志萬拒日本、台灣邀約！加盟蔚山年薪64萬　目標回KBO舞台

日媒爆料日職球星夜生活！　港區女子揭飯店密會、啦啦隊戀情也曝光

日媒爆料日職球星夜生活！　港區女子揭飯店密會、啦啦隊戀情也曝光

「大谷規則」突遭質疑　道奇高層罕見反擊：兩年前怎不說？

「大谷規則」突遭質疑　道奇高層罕見反擊：兩年前怎不說？

大谷翔平「中5日」登板確定！28日對馬林魚　二刀流出賽有變數

大谷翔平「中5日」登板確定！28日對馬林魚　二刀流出賽有變數

約基奇崩潰夜！G4遭聽牌「內褲還不見」　eBay驚見原味款開價3萬

約基奇崩潰夜！G4遭聽牌「內褲還不見」　eBay驚見原味款開價3萬

大谷翔平3安復活！羅伯斯：判斷力回來了　看好道奇火力升溫

大谷翔平3安復活！羅伯斯：判斷力回來了　看好道奇火力升溫

喊話季後賽首輪G5必勝　哈登天王山之戰「軟手」歷史令人擔憂

喊話季後賽首輪G5必勝　哈登天王山之戰「軟手」歷史令人擔憂

討教「山本指叉球」　道奇羅布雷斯基4勝、防禦率1.50打臉美媒

討教「山本指叉球」　道奇羅布雷斯基4勝、防禦率1.50打臉美媒

UBA得分王張俊生與泰國職籃名將互尬三分　中華3X3男籃亞沙運淘汰

UBA得分王張俊生與泰國職籃名將互尬三分　中華3X3男籃亞沙運淘汰

林依晨也跳〈心願便利貼〉　唱〈惡作劇〉：太好了沒走音

熱門新聞

鄧愷威確定重返先發！外媒曝周三對金鶯登板

崔志萬拒日本、台灣邀約！加盟蔚山年薪64萬　目標回KBO舞台

日媒爆料日職球星夜生活！　港區女子揭飯店密會、啦啦隊戀情也曝光

「大谷規則」突遭質疑　道奇高層罕見反擊：兩年前怎不說？

大谷翔平「中5日」登板確定！28日對馬林魚　二刀流出賽有變數

約基奇崩潰夜！G4遭聽牌「內褲還不見」　eBay驚見原味款開價3萬

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威確定先發！周三對金鶯登板

2崔志萬拒日本、台灣邀約！加盟蔚山年薪64萬

3 日媒爆料日職球星夜生活！

4大谷規則突掀爭議！道奇高層困惑

5大谷中5日登板確定！二刀流有變數

最新新聞

1雷霆4比0橫掃太陽　SGA31分8助攻射日

2洋基救星柯麥隆　奪PLG單周MVP

3山本由伸挨逆轉3分砲、連5場QS中斷

4安東內利談與隊友羅素競爭　能掌控局面

5台灣人熟悉的澳洲狀元郎升上大聯盟！

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

【珠珠表情包連發】李珠珢場邊應援「表情大洗三溫暖」　心情雲霄飛車全被拍

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

林琪兒來了！牽起馬傑森奇妙緣分　曾總嗨喊：台灣的阿姆斯壯

名古屋亞運角力台灣4位英雌出征　理事長張聰榮喊話拚隊史首面獎牌

【三蛇挺立交纏】嘉義中埔罕見畫面曝　目擊者讚美到忘記害怕

【魂已飄走】貓咪麻醉未退...整隻表情ㄎㄧㄤ掉呆坐

【網喊一定要娶她】女友坐上男友爸的「特製跑車」露爽朗笑聲XD

王俐人怒罵酸民「愛看又愛酸」　談「背債千萬」嘆：別當濫好人

王俐人SWAG直播「開腿做瑜珈」　羞喊：我最喜歡的姿勢
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366