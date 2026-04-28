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迪亞茲手肘動刀「生涯第一次感到痛」 目標7月復出

▲迪亞茲（Edwin Diaz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲迪亞茲（Edwin Diaz）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇終結者迪亞茲（Edwin Díaz）日前接受手肘手術清除游離體，術後5天首度受訪透露恢復狀況良好，預計暫停投球數週，目標在7月明星賽後回歸球場，為球隊下半季戰力增添助力。

迪亞茲於上週三在洛杉磯完成手術，目前右手肘仍貼著3處小型繃帶。他受訪時表示，「一切都很順利，我現在感覺很好，手臂活動也很順，老實說有點驚訝，因為手術才剛做完沒多久。」

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迪亞茲指出，其實早在2012年自波多黎各被西雅圖水手選進時，就已知道手肘內存在游離體，但過去從未影響投球狀況。「我一直知道有這個問題，但從來沒有不舒服的感覺，這是我生涯第一次覺得手臂痠痛。」

他是在4月19日對科羅拉多登板時出現異狀，當場未能解決任何出局數，被敲3安、失3分並投出1次保送，球速也出現不穩情形。 迪亞茲坦言，「當時手臂感覺疲勞又緊繃，可能就是球速不穩的原因。」隨後球團安排影像檢查，未發現其他結構性問題，最終決定動刀處理。

目前迪亞茲尚未拆線，預計數週後才會恢復傳球。他表示這段期間將專注身體調整，「我會先把身體狀態準備好，希望回來時能以更強的狀態幫助球隊贏球。」

迪亞茲累計出賽527場，戰績29勝36敗、防禦率2.91，完成257次救援、送出849次三振，曾3度入選明星賽。本季轉戰洛杉磯道奇，目前出賽7場，戰績1勝0敗、防禦率10.50，仍在適應新環境。他是在休賽季以自由球員身分離開紐約大都會，簽下3年6900萬美元合約加盟道奇。

對於將缺席上半季，迪亞茲相當無奈，「這不是我能控制的事，但隊友都很支持我，他們要我慢慢來，說球隊需要我在10月。不過我還是希望能盡快回來，幫助球隊贏球。」 隨著迪亞茲暫離戰線，他招牌登場曲《Narco》的現場小號演出也暫時消失，演奏者塔特（Tatiana Tate）將短暫「休兵」。迪亞茲笑說，「她可能幾個月沒工作，但希望我回來時，她也能一起回來替我演奏。」

關鍵字： 道奇迪亞茲手肘手術MLB復健

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