直落二扳倒前世界第一「大威」　謝淑薇攜搭檔闖馬德里女雙8強

▲台灣網球女雙一姐謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣網球雙打一姊謝淑薇近日與美國好手科寧（Sofia Kenin）在WTA千分等級大賽馬德里網賽合拍出擊，28日凌晨面對前世界第1傳奇「大威」大威廉絲（Venus Williams）與英國搭檔波兒特（Katie Boulter），經歷1小時24分鐘激戰，小薇組合最終以兩個6比4擊敗英美聯軍，闖進馬德里女雙8強。

謝淑薇休兵2個多月再度出戰，這次和美國好手科寧攜手出征馬德里網賽，首輪面對斯洛伐克米哈里可娃（Tereza Mihalikova）／英國尼科爾絲（Olivia Nicholls）就輕鬆直落二勝出，晉級16強後則是碰上昔日雙料世界第一傳奇「大威」大威廉斯與英國搭檔波兒特。

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此役開賽雙方就陷入拉鋸，小薇搭檔在第9局驚險守成後，第10局突破對手封鎖成功破發，耗時39分鐘以6比4先持得盤，然而次盤回來，大威組合第3局就率先破發取得2比1領先，不過小薇搭檔還是穩紮穩打，在第8局成功回破，將比分追成4比4平手，第9局更是連下4城漂亮拿下發球局，第10局在拉鋸過後再度破發，最終再以6比4帶走勝利，也晉級馬德里網賽女雙8強。

▲網球名將大威廉斯。（圖／達志影像／美聯社）

這是小薇繼2021年芝加哥站單打後再度擊敗大威廉斯，而她與柯寧接下來的對手將是塞爾維亞克魯妮奇（Aleksandra Krunic）及法國美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic）。