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甩誤食感冒藥禁賽陰影！巴黎奧運國手曹家宜全大運混雙逆轉晉級

▲國立體大曹家宜。（圖／全大運辦公室提供）

▲國立體大曹家宜。（圖／全大運辦公室提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

巴黎奧運國手曹家宜27日迎接禁賽期滿後的國內首場賽事，與學長林維德搭檔代表國立體大，出戰115全國大專校院運動會網球公開混雙32強，對上文化大學洪睿晨／楊亞依，兩人在八局決勝制中一度以3：6落後，但隨後找回節奏將比賽逼入搶七，最終以9：8（7：1）逆轉晉級。

曹家宜在2025年1月因誤食含有禁藥成分的感冒藥，遭國際網球誠信機構（ITIA）處以12個月禁賽，至今年2月28日正式解禁。此役為她解禁後首場國內賽事，也是首次與學長林維德搭檔出賽。

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談到比賽過程，林維德表示，開局雙方就出現互破發情況，但前段在接發球還有分與分之間沒有對方流暢，包括在30平或是deuce等關鍵分上，對手表現都較為穩定，也讓比數一度被拉開。

兩人在校內曾一同訓練，只是從未正式搭檔過。曹家宜認為這次搭配得不錯，尤其這場的對手本來就不好打，「在場上邊打邊溝通，從一開始還在適應，到中間拉鋸後的調整，找到最好的搭配模式。」林維德則認為曹家宜優勢明顯，自己主要思考如何配合對方來發揮最大效益。

▲國立體大林維德、曹家宜。（圖／全大運辦公室提供）

▲國立體大林維德、曹家宜。（圖／全大運辦公室提供）

今年3月1日起，曹家宜重新回到國際賽場上，已經比了五個賽事，昨天也才剛從新加坡回台，又馬不停蹄參加全大運，她說：「很久沒比賽，想說有比賽就多累積，找回比賽感覺。」

回想禁賽這段日子，曹家宜坦言一開始很沮喪，原本規律的訓練、比賽及生活突然中斷，對她影響很大，一度失去目標。但她後來轉念，利用這段時間好好休息，調整身心狀態，嘗試接觸不同領域活動，「潛水、彈鋼琴、跟朋友出去等等，學到滿不一樣的人生經驗。」

儘管回到賽場後要重新累積世界排名，也必須先從小比賽一步步打起，不只場次較多，對身體負擔也會較大，但6個月前就恢復訓練的她對於現在的狀態很有信心，也很期待之後再回到大賽場上。

近期她的目標鎖定在名古屋亞運資格，但距離資格截止僅剩兩、三個月，必須在有限時間內透過密集賽事快速累積積分與排名。她表示將盡可能參賽，會在身體狀況允許下全力以赴，「盡力朝首要目標，沒有的話就挑戰更高世界排名，讓自己能繼續往亞、奧運的路前進。」

關鍵字： 曹家宜全大運網球逆轉勝

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