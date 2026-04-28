「大谷規則」突遭質疑　道奇高層罕見反擊：兩年前怎不說？

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

圍繞著大谷翔平的「大谷規則」近期在美國引發討論，甚至出現公平性質疑。對此，道奇隊營運總裁佛里曼（Andrew Friedman）罕見回應，直言相關批評「相當唐突且奇怪」，並強調這項制度的核心價值在於讓大谷能持續留在場上比賽。

這波爭議起於小熊總教練康索（Craig Counsell）對規則提出質疑，他認為允許二刀流球員在名單上不占投手名額，形同讓球隊多出一個投手名額，甚至直言「這可能是最奇怪的規則之一，彷彿是為某一支球隊量身打造」。

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面對外界將矛頭指向道奇，總教練羅伯斯先前回應表示，「其他球隊若有能力培養出二刀流球員，我們當然歡迎。」

對於這項規則突然成為討論焦點，佛里曼語帶困惑地表示，「我不太明白，他為什麼要在這個時候提出這件事，讓人感覺非常唐突且奇怪。」他回顧大谷效力天使時，聯盟討論這項制度的過程，坦言從競爭角度來看，「其實不太理想」，但最終仍支持這項規則。

▲ 道奇棒球營運總裁佛里曼（Andrew Friedman）。（圖／達志影像／美聯社）

他表示，支持的原因在於「最重要的是讓大谷翔平能夠持續參與比賽」。他解釋，「也就是說，他投球之後仍然可以留在場上。按照以前的規定，一旦他從投手丘退場，就必須同時退出打擊。但我認為，從整個棒球運動來看，讓大谷能夠出賽更多、打得更久，對這項運動與球迷都是最好的選擇。」

對於「這項規則對道奇有利」的批評，佛里曼坦言這確實是一種優勢。但他也強調，「大谷所做到的事情，以及他具備的能力，是非常特殊的。因此這應該被正當評價與讚賞。」他同時指出，「所有球隊都了解這項規則，而且在兩年前都有平等的機會爭取大谷。」

回顧2023年爭取大谷的過程，佛里曼表示，「我不清楚小熊當時在這個過程中的位置，也不知道康索爾當時的想法。但如果要提出意見，應該是在當時，而不是現在。」

事實上，康索在發言爭議延燒後曾出面澄清，直言並非針對大谷，「這不是道奇的問題，也不是大谷的問題，只是這條規則本身不好。」

佛里曼最後強調，大谷的價值來自於他能同時以高水準完成投手與打者角色，「這樣的優勢，不論是否有名單限制或相關規則，都會存在。」