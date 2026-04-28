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大谷翔平「中5日」登板確定！28日對馬林魚　二刀流出賽有變數

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇今在主場迎戰馬林魚，大谷翔平以「第一棒、指定打擊」先發出賽，力拚連2戰開轟。同時總教練羅伯斯（Dave Roberts）也在賽前透露，大谷將於28日以本季首次「中5日」節奏先發登板，至於是否維持投打二刀流出賽，仍在評估中。

此役同樣備受矚目的還有先發投手山本由伸，迎來本季第6度登板。道奇主場同步舉辦「Japanese Heritage Night（日本文化主題日）」，球迷期待大谷火力延續、山本挑戰本季第3勝。

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大谷前一戰對小熊敲出本季第6轟，終結連11場無全壘打低潮，單場3打數3安打、貢獻1打點，手感回溫。本季至今27場出賽，打擊率2成62，累計6轟、12打點與3次盜壘。

談到大谷接下來的投手調度，羅伯斯表示將依輪值正常運作，不會受限於固定休息天數，「我們有和翔平討論，他認為自己可以登板。」這也意味著他將自去年6月28日以來，首度在例行賽以中5日間隔先發。

外界原預期若延至29日登板（中6日），可搭配隔日休兵爭取更多恢復時間，但球團仍決定照既定輪值安排進行。不過考量疲勞累積狀況，是否暫時調整二刀流出賽模式，仍在評估中。

馬林魚此役推出右投帕達克（Chris Paddack）先發，本季5場出賽（4場先發）尚未拿下勝投，吞下4敗、防禦率6.38。大谷生涯對戰5打數2安打、包含1發全壘打。

山本本季5場先發戰績2勝2敗、防禦率2.48，整體表現穩定。上一場對巨人主投7局失3分，內容優質但吞下敗投，此戰力拚本季第3勝。

▲羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平道奇山本由伸馬林魚二刀流

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