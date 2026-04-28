鄧愷威確定重返先發！外媒曝周三對金鶯登板

Kai-Wei Teng will start for the Astros tomorrow against the Orioles. — Chandler Rome (@Chandler_Rome) April 27, 2026

記者王真魚／綜合報導

效力休士頓太空人的台灣右投鄧愷威確定重返先發輪值。根據《The Athletic》隨隊記者羅姆（Chandler Rome）消息，鄧愷威將在周三（台灣時間）上午6時35分對戰巴爾的摩金鶯先發登板。

太空人本季先發輪值傷兵頻傳，包括H.布朗（Hunter Brown）、賈維（Cristian Javier）等主力接連缺陣，迫使球團尋求內部調整方案。鄧愷威原本在牛棚擔任長中繼角色，卻繳出亮眼成績，在轉任先發的討論中脫穎而出。

本季截至目前，鄧愷威防禦率僅1.65、WHIP 0.80，16.1局投出16次三振，展現壓制力與穩定度。總教練艾斯帕達 (Joe Espada)先前就曾點名肯定他的表現，認為他具備跨局數吃局能力，且對左右打者皆具威脅。

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不過，將鄧愷威拉上先發可能讓球團面臨兩難。總經理D.布朗（Dana Brown）曾直言，在終結者好海德（Josh Hader）、左投蘇薩（Bennett Sousa）受傷，以及布局投手阿布瑞尤（Bryan Abreu）狀況不穩的情況下，鄧愷威是牛棚能夠撐住的重要關鍵。

鄧愷威去年曾在巨人隊出賽8場，其中7場先發，但本季尚未有單場投球超過40球的紀錄。投手教練米勒（Josh Miller）日前受訪表示，「我們一直在思考如何最佳化運用現有投手，他確實讓自己進入這個討論範圍。他的球質很好，對左右打者都有武器，如果決定讓他轉先發，關鍵會是找到適合的定位並逐步拉長局數。」

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）