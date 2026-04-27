約基奇崩潰夜！G4遭聽牌「內褲還不見」　eBay驚見原味款開價3萬

▲丹佛金塊一哥約基奇（Nikola Jokić）。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

NBA季後賽首輪G4，丹佛金塊以96：112不敵明尼蘇達灰狼，系列賽陷入1：3被聽牌的絕境。當家球星約基奇（Nikola Jokic）在此役經歷了職業生涯極度挫折的一晚，不僅球隊輸球，他本人更因不滿對手麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）而引發激烈的場上衝突，沒想到倒楣的事還沒結束，賽後竟然還出現了一段離譜的「內褲失蹤」插曲。

場上火爆衝突領罰單 Jokic荷包失血5萬美金

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針對第四戰末節的暴走衝突，聯盟官方今日正式公告懲處結果。約基奇因衝突行為被開罰5萬美元，而灰狼隊的蘭德爾（Julius Randle）也因捲入紛爭被罰3.5萬美元；至於事件主角之一的麥克丹尼爾斯則未受到任何處罰。這場衝突反映出金塊隊在灰狼由麥克丹尼爾斯、戈貝爾（Rudy Gobert）組成的強悍防守網下，整隊心理壓力已瀕臨臨界點。

Tensions were high at the end of Game 4 between the Nuggets and Timberwolves ????



Both Nikola Jokic and Julius Randle were ejected for unsportsmanlike conduct. pic.twitter.com/U7Pg8ULO1J — ESPN (@espn) April 26, 2026

然而，場上的煙硝味竟然一路延伸到休息室。根據《The Athletic》記者Jason Quick報導，約基奇在賽後淋浴時，驚覺自己的貼身內褲不翼而飛，氣得在淋浴間大喊：「有人偷了我的內褲！」語氣中充滿無奈與不解，讓原本就因輸球而氣氛凝重的休息室顯得更加荒謬。隨後eBay拍賣網站甚至出現名為「Jokic第四戰著用內褲」的商品，雖然極大可能是惡作劇，但也讓此話題迅速發酵。

▲網傳約基奇「原味內褲」上架eBay開價千元美金。（圖／翻攝自eBay官網）

內褲驚傳遭竊？最終證實虛驚一場

所幸這場離譜意外最終被證實是虛驚一場。據現場描述，約基奇在焦急尋找後，很快就在休息室角落找回了自己的衣物，證實並非真的遭到偷竊。儘管只是虛構的驚魂記，但這一插曲也側面印證了金塊隊目前面臨淘汰邊緣的焦慮感，約基奇的挫折感似乎已從球場延伸到了場外。目前金塊已被推向懸崖邊緣，能否在接下來的賽事中重整旗鼓，將考驗這位三屆 MVP的心態調整能力。