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洋基女孩解鎖新技能！希美挑戰攝影補習班　驚呼粉絲美照藏滿滿用心

▲洋基女孩解鎖新技能！希美挑戰攝影補習班　驚呼粉絲美照藏滿滿用心。（圖／洋基女孩）

▲洋基女孩解鎖新技能！希美挑戰攝影補習班　驚呼粉絲美照藏滿滿用心。（圖／洋基女孩）

記者胡冠辰／綜合報導

洋基工程啦啦隊「洋基女孩」全新YouTube節目《洋基補習班》即將登場，每集挑戰不同主題，帶觀眾一起解鎖新技能。

本集由日籍成員希美擔任主持，化身補習班新生挑戰「女孩攝影補習班」；她笑說，看到粉絲拍出的照片總忍不住驚呼：「怎麼可以把我們拍得這麼厲害、這麼好看？」也因此決定親自拜師，一探神級美照的祕密。

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首次扛起專業相機，希美從零開始學習，從器材到快門、光圈、ISO一路摸索。她直呼：「真的很重，也才知道拍照這麼辛苦！」

▲洋基女孩解鎖新技能！希美挑戰攝影補習班　驚呼粉絲美照藏滿滿用心。（圖／洋基女孩）

實戰時常常來不及對焦，人就已經轉走，讓她苦笑：「今天可能會畢不了業！」一邊手忙腳亂、一邊努力拍攝的模樣，意外萌度爆表。

進入實拍環節，希美化身攝影師捕捉女孩們的舞台瞬間，讓現場氣氛更加熱鬧；娜比興奮表示：「很期待看到希美視角的我們！」

被問到印象最深刻的成員，希美笑說淡備特別可愛，「給了很多表情又很配合，但我緊張到手抖，照片都有點晃。」朴淡備也笑回：「明明相機很重，還是很努力拍，真的可愛到讓人想咬一口！」

除了場內拍攝，希美還向資深球迷請教技巧，才發現拍照不只是按快門，更需要觀察與預判；她聽完忍不住笑說：「你們根本是在寫『女孩觀察筆記』！」也深刻體會到，粉絲鏡頭下的每一張美照，背後都藏著滿滿用心。

▲洋基女孩解鎖新技能！希美挑戰攝影補習班　驚呼粉絲美照藏滿滿用心。（圖／洋基女孩）

經過一整天練習，希美逐漸抓到節奏，「有一點點找到感覺了，能拍得更好真的很開心！」她也分享最喜歡粉絲自然捕捉應援瞬間的照片，「很有啦啦隊的感覺。」

從新手到逐步上手，《洋基補習班》不只展現洋基女孩的活力與可愛，也讓人看見希美努力又真實的一面，節目即將於「洋基女孩」官方YouTube上線，敬請期待！

關鍵字： 洋基工程籃球隊、籃球、洋基女孩、希美、娜比

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