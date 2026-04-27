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喊話季後賽首輪G5必勝　哈登天王山之戰「軟手」歷史令人擔憂

▲騎士哈登喊話季後賽首輪G5必勝，但昔日天王山之戰軟手老毛病引發質疑。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士哈登喊話季後賽首輪G5必勝，但昔日天王山之戰軟手老毛病引發質疑。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

克里夫蘭騎士27日在東區季後賽首輪第4戰，以89比93敗給多倫多暴龍，系列賽2連勝後又苦吞2連敗，雙方打成平手。此戰騎士輸球最大關鍵就是後場明星雙衛米歇爾（Donovan Mitchell）、哈登（James Harden）此役手感冰冷。雖然哈登已經喊話G5必勝，但他過往在天王山之戰表現低迷，連續5年在季後賽關鍵戰役場均僅有10.8分，也成為騎士搶勝最大隱憂。

米歇爾與哈登兩名聯盟頂尖後衛，在今日季後賽首輪G4合計38投僅12中，投籃命中率僅有31.6%，也讓騎士吞下2連敗，讓暴龍在主場贏得2連勝追平戰局。

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面對即將回到主場進行的關鍵系列第5戰，「大鬍子」哈登在記者會上公開信心喊話表示，「我們整個賽季在主場的表現都很出色。有我們的球迷做後盾，我們一定能打出更好的表現，也一定會拿下系列第5戰的勝利。」

不過，根據過往數據統計，過去連續5年季後賽中，所在的球隊全部打進了天王山之戰（指系列賽2比2平手局面下）。哈登在這5場天王山之戰中，場均僅有10.8分、6.4籃板、6.8助攻、1抄截，整體投籃命中率28.8%，三分命中率16.0%，正負值也是慘不忍睹的「-11.2」。

對於騎士來說，季中透過交易換來大賽經驗豐富的哈登，目的就是要衝出東區力拚總冠軍，但騎士在首輪意外遭到暴龍糾纏情況下，若G5無法在主場拿下勝利，哈登與米歇爾過往所為人詬病的領導能力，恐怕又將再次被端上檯面討論。

關鍵字： NBA季後賽哈登騎士暴龍James Harden

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