崔志萬拒日本、台灣邀約！加盟蔚山年薪64萬　目標回KBO舞台

▲光芒-崔志萬。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

曾效力美國職棒大聯盟（MLB）的崔志萬27日出席蔚山鯨隊入團儀式，談到加盟原因時表示，「雖然日本、台灣等海外球隊都有聯絡，但我最後的目標，是以韓國職棒球員身分在韓國球迷面前出賽。」

據《韓聯社》報導，崔志萬於23日傳出加盟消息後，蔚山球團在4天內完成入團儀式，雙方簽下1年合約，年薪為3000萬韓元（約新台幣64萬元）。他透露，其實從1月起球團就持續聯繫，但當時仍在復健，「最近也收到日本、台灣的邀約，為了能專心準備與訓練，決定盡快做出選擇，因此完成簽約。」

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談到新環境，崔志萬坦言壓力不小，「球隊有很多年輕球員，我不是來教人的，而是來學習的。希望在今年選秀前融入球隊，幫助球隊打進季後賽。」他預計最快7月能正式出賽，目前仍在進行膝傷復健，「狀況一度惡化，但現在小心調整中，也期待能回到完整守備出賽。」

崔志萬選擇背號9號，他解釋，「棒球不是一個人打的，是9個人一起打。個人成績重要，但團隊更重要，所以選擇9號。」他也表示，自己個性外向，過去在球隊都能快速融入，「如果隊友有問題，我會盡力幫忙，我也很好奇蔚山與二軍聯盟的環境。」

以參加選秀為目標的崔志萬強調，不在意順位，「這應該留給努力準備選秀的年輕球員，我就算低順位被選也沒關係。」他2009年與西雅圖水手簽約，2016年在洛杉磯天使登上大聯盟，至2023年累計出賽525場，打擊率2成34，敲出67轟、238打點，2020年效力坦帕灣光芒時更成為首位站上世界大賽的韓籍打者。