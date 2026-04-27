啦啦隊熱潮！韓援安惠志談「出局歌」　女團Rona透露加入原因

▲啦啦隊員安惠志（左）、Rona（右）。（圖／截自Instagram／hhhhh__ji、ronachang__）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

近年在職業棒球場上帶動氣氛的，不僅有場上運動員，場邊應援文化同樣成為關鍵推手，自2024年起，韓國職棒使用「出局歌」廣受好評，再搭配啦啦隊舞蹈、球迷應援加持，逐漸發展成現今如祭典般的熱鬧氛圍。

應援文化近年在亞洲地區持續深耕，各國職業聯賽球員幾乎都擁有個人專屬應援曲，而站在應援台上的啦啦隊，則透過舞蹈進一步將整體氣氛推向高點，當音樂響起，球迷會跟隨啦啦隊動作一同舞動，球場氛圍熱鬧。

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其中，自2024年開始流行的「出局歌」，是在對方打者出局時播放的應援橋段，目前已成為韓國職棒的特色之一，如起亞虎的「삐끼삐끼」三振舞曾掀起熱潮，讓李珠珢等啦啦隊員人氣大幅提升，甚至帶動各隊之間的較勁。

왜 이 삐끼삐끼 춤이 유행했던걸까요?

귀여워서? 이뻐서????????? pic.twitter.com/qPu9i5rYIb — Ssun (@texaniowan) April 1, 2026

根據韓媒《韓聯社TV》報導，韓職斗山熊、同時也是中職統一獅啦啦隊成員的安惠志受訪表示，現階段出局歌的重點在於「挑釁感」。

安惠志表示，「我們會想說再更『討厭一點』來表現，可以看得出來球迷很喜歡，因為大家會比較哪一隊的出局歌更好，所以我們也會努力讓它更有那種『讓人又愛又恨』的感覺。」

隨著啦啦隊關注度攀升，各球團在新球季前釋出的應援團介紹影片，點閱表現已不亞於球員內容，甚至出現K-pop偶像歌手加入應援行列的現象。

韓職LG雙子台籍啦啦隊成員、女團ILY:1的Rona透露，「啦啦隊人氣越來越高，自然會常常看到，演算法也一直推薦，所以也會產生想成為其中一員的想法，而且很喜歡一邊應援一邊享受的樣子，所以更想挑戰看看。」