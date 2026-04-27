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日媒爆料日職球星夜生活！　港區女子揭飯店密會、啦啦隊戀情也曝光

▲日媒爆料，近年出現專門參加日職球員酒局的『港區女子』，圖為夜景示意圖，非當事地點。（圖／達志影像／美聯社）

▲日媒爆料，近年出現專門參加日職球員酒局的『港區女子』，圖為夜景示意圖，非當事地點。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

日本職棒近年受到世界棒球經典賽（WBC）熱潮，以及大谷翔平國民級人氣帶動，場內外話題持續延燒；根據日媒《FRIDAY DIGITAL》報導，近年日本出現越來越多「專門鎖定棒球選手的港區女子」，把私人時間幾乎全投入與職棒球員的聚會，也讓球迷難以看見的球星「夜晚面貌」曝光。

《FRIDAY DIGITAL》訪問3名匿名女性，包括保險公司職員莉乃、保育士真希，以及女大學生舞子，3人都曾透過不同管道接觸日本職棒選手，並參與球員私下酒局；報導指出，這些聚會不只發生在東京港區，也延伸到球隊遠征地，甚至牽涉招待席、飯店房間與球團啦啦隊成員的秘密戀情。

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莉乃透露，自己起初是透過常去酒吧的老闆認識棒球圈，「我常去的酒吧老闆，是某位曾擔任職棒監督者的家人，因為這層關係，我開始被邀請去參加中央聯盟選手們的聚會。

他們說，『只有大叔們太沒華麗感了，希望妳一起來。』參加過一次之後，就開始被認識的選手們直接邀約，然後像串珠一樣，邀約越來越多。」

▲日媒爆料，近年出現專門參加日職球員酒局的『港區女子』，圖為夜景示意圖，非當事地點。（圖／達志影像／美聯社）

真希則表示，自己原本就在港區一帶與企業經營者喝酒，並收取零用錢，後來在酒局中認識一名在東京球團效力的投手，「那個人很中意我，和我發生肉體關係之後，我就一直反覆參加他和隊友們的聯誼；那位選手也有女朋友，所以我和他彼此都不在意對方和誰睡。」

仍是大學生的舞子，則是在球場打工時被球員搭訕，「我是在球場打工，在那裡的員工通道被太平洋聯盟球團的選手搭訕，之後就開始和年齡相近的年輕選手們喝酒。

因為我是大學生，時間比較寬裕，也會去客場為他們應援，他們會給我交通費和零用錢，也會幫我拿票；雖然要看球團，但大致上一名選手會有2個招待席名額，我也會偷偷住進客場飯店裡選手的房間。」

莉乃也提到，自己週末有時會被叫去遠征地，「前陣子我去北海道時，看到另一個招待席上有球團啦啦隊的女生，她好像是在和準備票的主力內野手交往，但明明選手和啦啦隊員之間的戀愛是被禁止的，我就覺得她真是大膽啊，能夠熟悉這些選手們的戀愛狀況，也是樂趣之一。」

舞子則分享一段與中央聯盟輪值投手A的經歷；她透露A投手在酒局後帶她到飯店，原本氣氛已經十分曖昧，「我洗完澡，準備萬全地坐在床上後，他慢慢地從包包裡拿出iPad；我忍不住問，『怎麼了嗎？』

他就說，『看我上次的投球！外角低球精準得不得了吧，賽前在牛棚時控球還有點微妙，不過從第3局開始，直球就開始能抓到手指的感覺了。』然後開始解說自己的投球。」

舞子說，因為自己也喜歡棒球，便附和對方，「A先生狀況好的時候，能做到只差一顆球的位置進出好球帶呢！」

沒想到A投手聽完後回應，「妳很懂嘛！那我們來做吧。」讓她當場心情十分混亂，「我心裡整個情緒亂成一團，想說，『這個人該不會把自己的投球影片當成前戲吧！？』」

▲日媒爆料，近年出現專門參加日職球員酒局的『港區女子』，圖為夜景示意圖，非當事地點。（圖／達志影像／美聯社）

真希印象最深刻的，則是曾被邀請參加一名中央聯盟超級明星內野手B的酒局；她說地點在六本木一間有包廂的酒吧，現場以B為中心，還有同隊4名年輕選手，以及包括她在內的5名女性，「我到店裡時，B先生的兩側已經坐著我從沒見過那麼漂亮的美女。」

真希透露，後來得知那2名美女是長年被B邀請參加酒局的熟面孔，而自己因為是年輕選手找來的人，幾乎被排除在外，「即使如此，我還是想方設法想和他說上話，靠近過去，卻被他兩旁的姊姊們擋住了……這時B先生指著我說，『喂，你跟這個女生一起回去不就好了。』結果，我半強迫被年輕選手帶出了店外。」

事後，那名年輕選手向真希透露B的酒局「規矩」，「B先生如果不喜歡來聚會的女生，就會讓我們把她們帶回去；他的慣例是只和自己認可的美女一起喝酒，最後再從其中選出更中意的人帶回去，不過真希妳算是好的了。真的完全沒興趣的女生，他從一開始就會徹底無視，如果還賴著不走，他還會大吼『喂醜女，滾回去！』」

《FRIDAY DIGITAL》指出，這3名女性的說法，揭露出部分日本職棒選手在球場外鮮為人知的一面，包括遠征期間的私下安排、招待席使用方式，以及球員與身邊女性之間複雜的互動；由於受訪者與相關球員皆未具名，報導未公開球團與選手真實身分。

關鍵字： 日本職棒

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