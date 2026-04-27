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國小軟聯／4強出爐！黑馬德芙蘭成軍4年首次　巫克迪猛打賞建功

▲德芙蘭成軍4年首進4強。（圖／學生棒聯提供）

▲德芙蘭成軍4年首進4強。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

國小軟式聯賽8強賽27日登場，台中市德芙蘭國小火力全開，在巫克迪猛打賞帶領下，以6比4擊敗台東縣豐田國小，隊史首度闖進4強，成軍不到4年就締造佳績，堪稱本屆最大黑馬。

兩隊同樣首次晉級8強，德芙蘭開賽就展現攻勢，首局徐立恩、涂易恩接連敲安，加上保送攻佔滿壘，巫克迪隨後掃出二壘安打，一棒清壘送回3分。3局上再靠3支安打與對手失誤追加2分，迅速拉開差距。

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豐田3局下追回2分，德芙蘭4局上靠戰術再添1分，豐田4局下也回敬1分。5局下豐田在2出局後由古龍翔燁敲出二壘安打再追1分，6局下最後反攻機會攻佔二、三壘，但擊出中外野飛球遭接殺，無功而返。

德芙蘭總教練許晏禎表示，賽前提醒投手要注意豐田打者長打能力，盡量壓低球路、搶到球數領先，「今天打擊有發揮，其實這才是小朋友原本的能力，之前預賽比較緊張，現在已經慢慢適應比賽節奏。」

擔任第5棒的巫克迪此役4度上壘，繳出3安打、1保送，貢獻3分打點，手感火燙。許晏禎指出，巫克迪原本排在第6、7棒，隨著打擊穩定度提升調整至第5棒，「他小五才開始打球，雖然起步較晚，但進步非常明顯。」

巫克迪為小六生，父親是阿美族、母親為排灣族，過去在台中社口、大雅一帶就讀，之後轉學至德芙蘭國小。球隊會長透露，他父母不在身邊，目前由乾阿公、阿嬤照顧，來到德芙蘭不僅能打球，也有住宿環境與教練照料。巫克迪表示，自己很喜歡守備，「接到球會很有成就感」，偶像則是中信兄弟球員曾頌恩。

德芙蘭成軍不到4年即挺進4強，許晏禎坦言「真的有點出乎意料」，但也相當開心。球隊平時放學後約下午4點開始訓練，採住宿制，每兩週返家一次，教練也會協助接送，讓球員能兼顧課業與訓練。
本日賽事結束後，4強隊伍全數出爐，分別為台中市德芙蘭國小、台東縣新生國小、台南市歸南國小以及新竹縣中山國小。

關鍵字： 德芙蘭軟式棒球國小聯賽台中巫克迪

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