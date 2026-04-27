柯敬賢長打秀雙安3得分　沙子宸挨轟、林盛恩失2分皆無關勝敗

▲柯敬賢。（圖／MilbTV）

記者楊舒帆／綜合報導

旅美小將28日分別在1A至3A出賽，整體表現各有亮點。林盛恩先發4.1局失2分，柯敬賢雙安、跑回3分助球隊大勝，林台加敲安並盜壘建功；鄭宗哲雖未敲安但選到保送維持上壘能力，沙子宸則先發承擔失4分、最終無關勝敗。

紅人1A林盛恩對戰馬林魚1A，前3局投出9上9下的完美內容。第4局雖投出保送仍穩住局面，不過5局上出現亂流，1出局後連續被敲4支安打失1分，並在滿壘情況下退場，接替投手再失分，失分記在林盛恩帳上。兩隊鏖戰至延長11局，紅人最終以4比5落敗。林盛恩先發4.1局，被敲4安打，投出3次三振、2次保送，失2分，防禦率5.14，本季4場出賽累計1勝1敗。

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紅襪3A鄭宗哲先發游擊手、排第7棒對戰大都會3A，首打席擊出左外野飛球出局，第2打席遭三振，第3打席選到保送，嘗試跑回本壘時遭觸殺，第4打席再吞三振。全場3打數無安打，吞2K、選到1次保送，打擊率.250、上壘率.409、長打率.485。

洋基高A林台加先發右外野手、第5棒對戰大都會高A，首打席敲出安打，第2打席選到保送並完成本季第4次盜壘，第3打席擊出滾地球出局，球隊最終以7比2獲勝。林台加此戰2打數1安打、1保送、1盜壘成功，打擊率.214、上壘率.292、長打率.262。

運動家高A沙子宸對戰皇家高A，2局下遭二壘安打與一壘安打失1分，3局下再被肯普（Tyriq Kemp）轟出陽春砲。4局下雖投出保送並被盜壘，但成功守住未再失分；5局下再遭3支安打失2分，投至2出局後退場。隊友6局上攻下5分逆轉，讓沙子宸免於吞敗。此役他主投4.2局，被敲7安打、失4分皆為責失，送出3次三振、1次保送，防禦率6.50，WHIP為1.39，無關勝敗。

道奇1A柯敬賢先發右外野手、第5棒，前兩打席未建功，第3打席選到保送，靠隊友安打與保送推進跑回本壘得分。6局上掃出左外野警戒區二壘安打，隨後再靠隊友安打回本壘，7局上再敲一壘安打，並再度回本壘得分。終場道奇1A以18比9大勝，柯敬賢繳出雙安、3得分表現，打擊率提升至3成。