運動雲

>

柯敬賢長打秀雙安3得分　沙子宸挨轟、林盛恩失2分皆無關勝敗

▲柯敬賢。（圖／MilbTV）

▲柯敬賢。（圖／MilbTV）

記者楊舒帆／綜合報導

旅美小將28日分別在1A至3A出賽，整體表現各有亮點。林盛恩先發4.1局失2分，柯敬賢雙安、跑回3分助球隊大勝，林台加敲安並盜壘建功；鄭宗哲雖未敲安但選到保送維持上壘能力，沙子宸則先發承擔失4分、最終無關勝敗。

紅人1A林盛恩對戰馬林魚1A，前3局投出9上9下的完美內容。第4局雖投出保送仍穩住局面，不過5局上出現亂流，1出局後連續被敲4支安打失1分，並在滿壘情況下退場，接替投手再失分，失分記在林盛恩帳上。兩隊鏖戰至延長11局，紅人最終以4比5落敗。林盛恩先發4.1局，被敲4安打，投出3次三振、2次保送，失2分，防禦率5.14，本季4場出賽累計1勝1敗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

紅襪3A鄭宗哲先發游擊手、排第7棒對戰大都會3A，首打席擊出左外野飛球出局，第2打席遭三振，第3打席選到保送，嘗試跑回本壘時遭觸殺，第4打席再吞三振。全場3打數無安打，吞2K、選到1次保送，打擊率.250、上壘率.409、長打率.485。

洋基高A林台加先發右外野手、第5棒對戰大都會高A，首打席敲出安打，第2打席選到保送並完成本季第4次盜壘，第3打席擊出滾地球出局，球隊最終以7比2獲勝。林台加此戰2打數1安打、1保送、1盜壘成功，打擊率.214、上壘率.292、長打率.262。

運動家高A沙子宸對戰皇家高A，2局下遭二壘安打與一壘安打失1分，3局下再被肯普（Tyriq Kemp）轟出陽春砲。4局下雖投出保送並被盜壘，但成功守住未再失分；5局下再遭3支安打失2分，投至2出局後退場。隊友6局上攻下5分逆轉，讓沙子宸免於吞敗。此役他主投4.2局，被敲7安打、失4分皆為責失，送出3次三振、1次保送，防禦率6.50，WHIP為1.39，無關勝敗。

道奇1A柯敬賢先發右外野手、第5棒，前兩打席未建功，第3打席選到保送，靠隊友安打與保送推進跑回本壘得分。6局上掃出左外野警戒區二壘安打，隨後再靠隊友安打回本壘，7局上再敲一壘安打，並再度回本壘得分。終場道奇1A以18比9大勝，柯敬賢繳出雙安、3得分表現，打擊率提升至3成。

關鍵字： 標籤:柯敬賢林盛恩林台加沙子宸旅美小將

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／台灣第5人！李灝宇大聯盟首轟　代打兩分砲助老虎逆轉勝

快訊／台灣第5人！李灝宇大聯盟首轟　代打兩分砲助老虎逆轉勝

李灝宇拿回首轟球「像抱小孩」！致勝轟淋啤酒浴笑：什麼味道都有

李灝宇拿回首轟球「像抱小孩」！致勝轟淋啤酒浴笑：什麼味道都有

超越胡金龍！李灝宇8天寫台灣最速首轟　也創最年輕紀錄

超越胡金龍！李灝宇8天寫台灣最速首轟　也創最年輕紀錄

大谷翔平開轟點出關鍵「站姿是一切的開始」　猛打賞宣告回溫

大谷翔平開轟點出關鍵「站姿是一切的開始」　猛打賞宣告回溫

討教「山本指叉球」　道奇羅布雷斯基4勝、防禦率1.50打臉美媒

討教「山本指叉球」　道奇羅布雷斯基4勝、防禦率1.50打臉美媒

李灝宇首轟嗨到狂奔！教頭笑曝第一反應：太快了！別追上前面跑者

李灝宇首轟嗨到狂奔！教頭笑曝第一反應：太快了！別追上前面跑者

大谷翔平第6轟終於來了！60打席後再開轟　猛打賞擊敗小熊

大谷翔平第6轟終於來了！60打席後再開轟　猛打賞擊敗小熊

羅伯斯讚打席品質回升！大谷翔平下一戰29日登板　術後首次休5天

羅伯斯讚打席品質回升！大谷翔平下一戰29日登板　術後首次休5天

人類極限被打破！肯亞好手跑出1:59:30　倫敦馬誕生「破2第一人」

人類極限被打破！肯亞好手跑出1:59:30　倫敦馬誕生「破2第一人」

崔志萬拒日本、台灣邀約！加盟蔚山年薪64萬　目標回KBO舞台

崔志萬拒日本、台灣邀約！加盟蔚山年薪64萬　目標回KBO舞台

王俐人SWAG「開腿按摩」　左胸疑露點：大家看得到嗎？

熱門新聞

快訊／台灣第5人！李灝宇大聯盟首轟　代打兩分砲助老虎逆轉勝

李灝宇拿回首轟球「像抱小孩」！致勝轟淋啤酒浴笑：什麼味道都有

超越胡金龍！李灝宇8天寫台灣最速首轟　也創最年輕紀錄

大谷翔平開轟點出關鍵「站姿是一切的開始」　猛打賞宣告回溫

討教「山本指叉球」　道奇羅布雷斯基4勝、防禦率1.50打臉美媒

李灝宇首轟嗨到狂奔！教頭笑曝第一反應：太快了！別追上前面跑者

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣第5人！李灝宇大聯盟首轟

2李灝宇拿回首轟球「抱緊處理」！

3李灝宇8天就寫台灣最速　超越胡金龍

4大谷翔平開轟點出關鍵「站姿是一切的開始」

5討教山本指叉　羅布雷斯基打臉美媒

最新新聞

1洋基女孩解鎖新技能！

2啦啦隊安惠志談出局歌　女團Rona透露加入原因

3詹姆斯G4僅命中2球　上次已是12年前

4崔志萬拒日本、台灣邀約！加盟蔚山年薪64萬

5湯姆斯盃抗韓　周天成首點直落二奪勝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【珠珠表情包連發】李珠珢場邊應援「表情大洗三溫暖」　心情雲霄飛車全被拍

「電很滿很滿！」王勝偉最老代打轟笑喊：國慶學長不好意思餒

劉家翔奪首勝想起和曾家輝的話　賽後直奔海底撈：今天我請客！

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

曾豪駒肯定劉家翔好投！將放進輪值　讚王勝偉「薑是老的辣」

王俐人SWAG「開腿按摩」　左胸疑露點：大家看得到嗎？

【左偏撞對向】桃園女地下道前左偏！氣囊全爆...8人驚嚇輕傷

【洗澡一臉得意】台鐵區間車廂淹水 開門驚見裸男淋浴

卓文萱驚喜現身曹格演唱會!　合唱〈梁山伯與茱麗葉〉引回憶殺

【突發！】白宮記者晚宴傳槍響！特勤人員緊急護衛川普撤離
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366