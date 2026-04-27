水啦！大聯盟記者李灝宇專訪第2彈　談台灣棒球熱情與12強奪冠

▲大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）訪問李灝宇關於台灣棒球。（圖／截自Threads:jonmorosi ）

記者楊舒帆／綜合報導

美國大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）27日再度發布李灝宇專訪第2集，延續前一波話題熱度。先前他曾以中文寫下「水啦！」為李灝宇應援，引發台灣球迷關注，此次訪談則進一步聚焦台灣棒球文化與國際賽影響。

在第2集訪談中，李灝宇被問到如何介紹台灣棒球，他直言「台灣棒球非常熱情，棒球是台灣最大的運動。」談到台灣在世界棒球經典賽（12強賽）奪冠的意義，他也表示，「一定有影響，台灣之前沒有拿過12強冠軍，在高強度比賽中奪冠，對台灣棒球是一種進步的感覺。」

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回顧前一集內容，摩洛西以「（國旗）水啦！」開場，並分享李灝宇在芬威球場完成大聯盟初登場與擊出首安的心情。李灝宇當時坦言，升上大聯盟前並未預期會在哪座球場出賽，「以前都是在網路上看到芬威球場，但真的站上去比賽、擊出首安，那種心情是無法用言語形容的。」

此外，他也提到一路走來受到家人支持，特別是哥哥李灝升的影響，「一開始會打球就是因為哥哥，他很有興趣，才拉著我一起打。」如今成功登上大聯盟，他也透露哥哥「為我感到很驕傲」。

摩洛西在貼文中同時感謝底特律老虎翻譯Peter Lin的協助，稱讚其完成了一次出色的翻譯工作。