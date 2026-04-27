詹姆斯G4手感不佳！僅命中2球　上次已是12年前仍效力熱火

▲詹姆斯（LeBron James）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯湖人於台灣時間27日在季後賽首輪G4以96比115不敵休士頓火箭，未能完成橫掃對手，系列賽被追回一勝，詹姆斯（LeBron James）此役表現明顯下滑，成為關鍵敗因。

詹姆斯本場表現相較前3戰有明顯疲累，全場僅拿下10分，投籃9投2中，根據《ESPN》數據指出，這是他自2014年東區決賽G5（當時效力邁阿密熱火對印第安納溜馬）以來，首次單場命中2球或以下，時隔12年再度出現低迷進攻表現。值得一提的是，目前湖人陣中沒有任何球員曾在當年與他同場征戰。

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詹姆斯除得分外，另有4籃板、9助攻，但也出現8次失誤，在火箭推派多名體能佳防守球員輪番壓迫下，進攻節奏明顯受限，包括湯普森（Amen Thompson）、伊森（Tari Eason）、小史密斯（Jabari Smith Jr.）等人皆對其施加防守壓力。

回顧G3，湖人靠著詹姆斯與史馬特（Marcus Smart）關鍵發揮完成逆轉，體能消耗不小，加上兩隊僅休息1天即再度交手，疲勞因素也被認為可能影響本場表現。

目前湖人仍以3比1領先系列賽，接下來將回到主場進行G5，力拚關門晉級。