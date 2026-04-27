湯普森系列賽20.5分！空中反手成焦點　火箭第3節猛攻奠勝基

▲湯普森（Amen Thompson）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

休士頓火箭於台灣時間27日在季後賽首輪G4主場以115比96擊敗洛杉磯湖人，成功避免遭到橫掃，系列賽追回一勝，此役關鍵出現在第3節，火箭單節打出34比18攻勢，一舉拉開差距，奠定勝基。

火箭新星湯普森（Amen Thompson）挺身而出，攻下全場最高23分，投籃16投10中，另有4籃板、7助攻的全能表現，同時在防守端成功限制詹姆斯（LeBron James）僅得10分，成為比賽關鍵之一。

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比賽第4節，湯普森展現驚人運動能力，他在空中延伸接獲森根（Alperen Sengun）的高吊傳球後，完成一次反手上籃，讓防守他的肯納德（Luke Kennard）無法反應。

Amen Thompson with the CRAZY catch for the finish ????pic.twitter.com/OvThMWU7r3 — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 27, 2026

儘管火箭前3戰全敗，但湯普森系列賽表現穩定，目前場均繳出20.5分、6.8籃板、6.8助攻，外加2抄截與1阻攻，展現全方位影響力。這也是他生涯第2次參與季後賽，在杜蘭特（Kevin Durant）因傷缺陣的情況下，扛起更多責任。

在成功避免被橫掃後，火箭目前仍以1比3落後，接下來將挑戰成為NBA歷史首支在0比3落後情況下完成逆轉晉級的球隊。