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史坦頓小腿緊繃連2戰缺陣　洋基最快明決定是否放傷兵名單

▲Giancarlo Stanton。（圖／達志影像／美聯社）

▲Giancarlo Stanton。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基重砲史坦頓（Giancarlo Stanton）因右小腿緊繃，連續第2場比賽缺陣，總教練布恩（Aaron Boone）表示，球隊很可能會在對德州遊騎兵系列賽開打前，決定這名指定打擊是否需要進入傷兵名單。

史坦頓是在前天與太空人的比賽中退場，原因是右小腿感到緊繃，當時他在奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）獲得保送後，從一壘慢跑前往二壘時開始感覺不適，隨後被換下場休息。

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洋基今（27日）以4比7不敵太空人，賽前布恩被問到球隊還會在少一名可用球員的情況下撐多久，他表示，「不會太久，我想我們明天之前就會做出決定，不管是哪一種結果。」

談到史坦頓目前的恢復狀況，布恩也補充，「我知道他昨天覺得情況有改善。我想他也覺得自己有稍微提前控制住狀況，所以我們會看看事情怎麼發展。」

洋基目前正在進行9場客場之旅，前6戰打出5勝1敗佳績，接下來將展開對遊騎兵的3連戰，史坦頓是否需要進入傷兵名單，將影響洋基接下來客場系列賽的打線安排。

史坦頓上季曾因傷缺席85場比賽，本季至今則出賽洋基前28場比賽中的24場，目前打擊三圍為.256/.302/.422，另有3轟、14分打點。

關鍵字： 紐約洋基MLB

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