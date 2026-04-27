F1邁阿密站重啟前瞻　各隊焦點與排名關鍵一次看

▲梅賽德斯車隊安東尼利（Kimi Antonelli）、羅素（George Russell）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

經歷長達5周的空檔後，F1本周末將於邁阿密大獎賽重啟賽季，F1官方記者巴雷托（Lawrence Barretto）也整理出賽季重啟前的多項關鍵問題，備受關注。

首先，梅賽德斯車隊目前包辦開季3站勝利，暫居車隊與車手雙料領先，整體實力仍被視為本季標竿，不過在日本站，皮亞斯特里（Oscar Piastri）已展現威脅，差距正在縮小。

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▲皮亞斯特里（Oscar Piastri）（右）逼近梅賽德斯車隊雙雄。（圖／達志影像／美聯社）

車手方面，羅素（George Russell）與安東尼利（Kimi Antonelli）的隊內競爭逐漸白熱化，後者在中國與日本站連續奪勝，甚至登上積分榜領先位置，成為本季最大亮點之一。

麥拉倫車隊開季雖略顯慢熱，但日本站已展現反彈跡象，車隊預計在邁阿密與加拿大推出「幾乎全新賽車」，若延續近年升級成效，有望大幅縮小與領先集團差距，甚至具備爭勝實力。

法拉利車隊本季同樣維持競爭力，勒克萊爾（Charles Leclerc）目前3站比賽已拿下2次頒獎台，而漢米爾頓（Lewis Hamilton）也逐漸找回狀態，不過整體速度仍略遜一籌，邁阿密升級套件能否帶來突破，將成為是否具備爭冠條件的關鍵。

▲勒克萊爾（Charles Leclerc）開季狀態佳。（圖／達志影像／美聯社）

至於紅牛車隊則面臨開季低潮，目前僅以16分排名車隊第6，與領先的梅賽德斯差距已擴大至119分，雖然動力單元表現穩定，但底盤與操控問題仍待解決，能否擺脫中段班成為觀察重點。

此外，奧斯頓馬丁車隊、威廉斯車隊開季狀況同樣不理想，兩隊皆寄望透過邁阿密升級套件改善表現，尤其奧斯頓馬丁與Honda合作初期出現穩定性問題，仍需時間調整。

整體而言，隨著賽季重啟，各隊實力差距可能出現重新洗牌，梅賽德斯能否維持領先、麥拉倫與法拉利是否迎頭趕上，以及紅牛與中後段車隊的反彈幅度，都將成為邁阿密站的關注焦點。