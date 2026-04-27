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李灝宇代打2分砲超炸裂　美媒狂讚「擊潰左投」：他拯救了這一天

李灝宇在7局下半代打建功，擊出大聯盟生涯首支全壘打，助老虎隊逆轉戰局，賽後獲美媒高度讚賞。（翻攝自X@tigers）

▲李灝宇在7局下半代打建功，擊出大聯盟生涯首支全壘打，助老虎隊逆轉戰局，賽後獲美媒高度讚賞。（翻攝自X@tigers）

圖文／鏡週刊

台灣小將李灝宇寫下大聯盟生涯最輝煌的一頁！在台灣時間 27 日底特律老虎對戰紅人的比賽中，李灝宇於7局下半臨危受命上場代打，轟出一發驚天動地的逆轉2分砲。這不僅是他大聯盟生涯首轟，更憑一己之力翻轉頹勢，讓美媒在報導中盛讚：「李灝宇拯救了這一天（Hao-Yu Lee saved the day）。」

「英雄命」代打炸裂！鎖定第2球反向開轟

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根據《底特律自由報》報導，老虎隊今日與紅人隊進行系列賽最終戰，在7局下半球隊仍以2比3落後。面對一二壘有人的關鍵局面，老虎隊總教練希奇（A. J. Hinch）展現神調度，換上具有強大長打潛力的李灝宇代打。

李灝宇不負「英雄命」稱號，展現極佳的心理素質。面對紅人隊左投莫爾（Sam Moll），他在看過一顆球後，隨即鎖定外角高處的 90.7英里速球，大棒一揮將球推向右中外野大牆。

這發全壘打擊球初速高達105.8英里、飛行距離 402 英尺，瞬間將比分反超為4比3，點燃全場氣氛，也讓老虎隊最終以8比3帶走勝利，免於被橫掃的命運。

擊潰左投！美媒認證「拯救這一天」

賽後，底特律當地媒體對李灝宇的表現給予極高評價。報導中指出，李灝宇在小聯盟時期就是著名的「左投殺手」，這次調度精準擊中對手弱點。美媒直言，正是李灝宇的這一擊「拯救了這一天（Hao-Yu Lee saved the day）」，不僅終結了球隊近期的連敗陰霾，更在13天、13連戰的艱辛賽程結尾，為球隊打入強心針。

台灣史上第5位開轟台將　寫下歷史新頁

李灝宇這發價值連城的首轟，也讓他正式載入史冊，成為繼郭泓志、胡金龍、林子偉及張育成之後，台灣史上第5位在大聯盟擊出全壘打的球員。身為台灣首位在大聯盟開轟的內野二壘手，李灝宇用手中的球棒向全美證明，台灣打者的怪力實力不容小覷。

老虎隊此役不僅靠著李灝宇的逆轉砲止敗，隊友托克森（Spencer Torkelson）也隨後開轟，達成連續5場全壘打的隊史紀錄。


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關鍵字： 李灝宇鏡週刊

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