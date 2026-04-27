樂天女孩沈珈妤錄取政大EMA！　背號88巧合第8名上榜

▲樂天女孩沈珈妤正取政大EMA！背號88巧合第8名上榜 笑喊：8是幸運數字。（圖／樂天女孩）



記者胡冠辰／綜合報導

樂天女孩沈珈妤近日錄取國立政治大學傳播學院在職專班（EMA），消息曝光後引發粉絲熱議，更被封為「樂天高材生」。

她透露從去年6月開始準備，談及錄取心情直言「離兒時夢想更近一些，很開心，我很期待，當作一種『離開舒適圈』。」

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在團隊中風格鮮明的沈珈妤，既是熱愛二次元的動漫少女，也是熱衷馬拉松的運動派；日前低調分享「重返校園」，並以實際成果正取政大EMA。

她坦言，「想繼續升學」早已在心中醞釀，大學就讀傳播相關科系，去年重新審視方向，「心裡始終留著一點未完成的目標，6月正式開始規劃與準備，對自己來說，是一個重新對自己負責的過程。」

談到備考，她用「自律」形容，離開校園後重拾書本，最大挑戰是缺乏學習環境與節奏，「沒有環境」成為最真實考驗。

她幾乎未對外透露進度，連家人也是放榜後才知道，「一方面是因為我習慣把事情做好再說，另一方面也是不太喜歡在還沒確定之前就先對外宣告什麼，對我來說，比起說出口，更重要的是把事情完成！」

選擇攻讀研究所，是她不想停留原地的決定，無論是升學、跑步，或創作個人卡通IP，都是讓生活持續前進的方式。

面對應援與課業並行，她表示EMA多在週末上課，且與球季大致錯開，只要妥善安排仍在可控範圍，「這不只是多一個身份，而是為人生開啟更多可能。」

而樂天女孩的經歷，也成為她備考的關鍵助力，長期站在第一線表演，讓她培養臨場反應與觀眾觀察能力，進而以更分析性的角度思考表演、媒體與受眾關係；她也分享，因為習慣面對觀眾微笑與即時互動，面試時與委員交流自然流暢，笑容與自信更獲肯定。

她的努力也獲得團隊大力讚賞，舞蹈總監筱晴、隊友禹菡及韓籍隊友高佳彬都大讚：「你太棒了」；巧合的是，她在樂天女孩的背號為88，此次更以正取「第8名」上榜，讓她笑說「8真的是幸運數字！」

談及家人反應，她笑說「反而是媽媽比較開心，不過她的開心很快就轉變成提醒，希望我能好好把學業完成、順利畢業。」

這也讓她更加篤定目標，「對我來說，真正完成這個夢想，是能夠順利畢業，並帶著成果離開學校的那一天。」從應援舞台到學術殿堂，沈珈妤用實際行動寫下屬於自己的勵志篇章。