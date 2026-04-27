台灣人簽到！李灝宇首轟MLB流量密碼　Threads置頂破2.8萬讚

▲李灝宇首轟6小時2.8萬人看。（圖／MLB Threads）

記者楊舒帆／綜合報導

老虎隊「台灣怪力男」李灝宇27日（台灣時間）敲出大聯盟生涯首轟，而且還是以代打身份轟出逆轉兩分砲，大聯盟官方也迅速抓住流量，在社群平台Threads上大力推播，將首轟影片置頂，引發熱烈討論。

李灝宇此戰並未先發，7局上臨危受命代打，當時球隊2比3落後、無人出局一壘有人，面對紅人34歲左投Sam Moll，他鎖定外角偏高球路，轟出中外野逆轉兩分砲，生涯首轟就是關鍵一擊，一棒改變戰局，成為勝利功臣。

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MLB官方Threads也火速跟進，不僅分享李灝宇繞壘畫面，更將首轟影片置頂，並寫下「Hao-Yu Lee's first Major League home run is a pinch-hit go-ahead blast! 」，截自下午2點破4萬，話題迅速延燒。網友紛紛留言「台灣人簽到」、「MLB等這轟流量很久了馬上發」、「招喚台灣人，這流量一定衝爆」，顯見關注度驚人。

至於老虎隊官方同樣在Threads分享李灝宇首轟內容，雖未置頂影片，但截自下午2點觀看數突破4.6萬，人氣同樣不容小覷。李灝宇這發代表作不僅寫下個人生涯里程碑，也成功點燃台灣球迷與國際關注，成為當日大聯盟最火話題之一。