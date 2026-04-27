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討教「山本指叉球」　道奇羅布雷斯基4勝、防禦率1.50打臉美媒

▲羅布雷斯基（Justin Wrobleski）。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅布雷斯基（Justin Wrobleski）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇年輕左投羅布雷斯基（Justin Wrobleski）持續展現穩定先發表現，台灣時間27日對戰芝加哥小熊一役主投6局僅被敲4安打、無失分，另有6次三振，幫助球隊以6比0完封對手，收下本季第4勝，防禦率降至1.50。

這場好投也引發美媒關注，道奇專門媒體《Dodgers Nation》記者卡姆拉斯（Noah Camras）在社群發文直言，「羅布雷斯基又一次完成任務，對小熊投出6局無失分的內容」，肯定其近期表現。

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羅布雷斯基在春訓期間以先發身份調整時，多家美媒不被看好他能擠進輪值，在史奈爾（Blake Snell）受傷期間，美媒普遍認為填補輪值空缺的優先人選會是史東（Gavin Stone）、席漢（Emmet Sheehan）等人，而非羅布雷斯基，不過隨著賽季展開，他已逐漸用成績打臉眾人。

值得注意的是，根據《The Athletic》記者阿爾達亞（Fabian Ardaya）報導，羅布雷斯基曾向山本由伸請教指叉球的投法，如今他嘗試將這項球種納入武器庫中。

報導分析指出，羅布雷斯基本季透過簡化配球策略，主要依賴直球與滑球兩大武器取得成效，但他也意識到，隨著對手逐漸適應，未來勢必需要新的變化球來提升壓制力，而這顆「由山本傳授」的指叉球，被視為下一步關鍵。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇羅布雷斯基山本由伸

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