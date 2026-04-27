賈吉34歲生日炸裂！生涯第3次生日轟　8連勝遺憾止步

▲生日快樂！賈吉（Aaron Judge）34歲慶生開轟。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

紐約洋基強打「法官」賈吉（Aaron Judge）今日迎來34歲生日，在對戰休士頓太空人一役中擔任「第3棒、右外野手」，並在6局擊出全壘打替自己慶生，可惜球隊最終以4比7落敗，8連勝畫下句點。

比賽前段洋基打線遭到壓制，前5局未能得分，直到6局上，賈吉掌握對方先發阿里格帝（Spencer Arrighetti）失投球，掃出一發中外野陽春砲，幫助球隊打破鴨蛋。這一轟為他本季第10發全壘打，擊球初速109.3英里、飛行距離401英尺。

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A birthday blast for the Cap ????



Aaron Judge's 10th home run of the year comes on his 34th birthday! pic.twitter.com/OXFyQDr6lT — MLB (@MLB) April 26, 2026

根據大聯盟官網記者藍斯（Sarah Langs）數據指出，這是賈吉生涯第3次在生日當天開轟，在洋基隊史並列第2多，僅次於傳奇球星蓋瑞格（Lou Gehrig）所保持的4支紀錄，再度寫下個人生涯里程碑。

儘管賈吉一棒振奮士氣，但洋基整體戰局仍處於劣勢，6局結束時已1比7落後，雖然9局上試圖反攻攻下3分，但最終仍無法逆轉戰局，吞下敗仗，賈吉此役4打數1安打，賽後打擊率為0.230。