楚奧特第9轟出爐！797長打創紀錄　6項數據稱霸天使隊史

▲天使球星楚奧特（Mike Trout）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

天使球星楚奧特（Mike Trout）27日（台灣時間）在客場對皇家之戰開轟，敲出本季第9號兩分砲，同時累積生涯第797支長打，超越蓋瑞特・安德森（Garret Anderson），刷新隊史最多長打紀錄。

楚奧特此役以「第2棒、中外野手」先發出賽，首局無人出局一壘有人時，鎖定皇家先發右投魯戈（Seth Lugo）的卡特球，在1好0壞情況下出擊，轟出左外野兩分砲，擊球初速達100英里（約161公里），飛行距離約381英尺（約116公尺），為球隊先馳得點。

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這發全壘打不僅幫助球隊打開局面，也讓楚奧特在效力天使第16個球季寫下里程碑，正式超越安德森，成為隊史長打王。他也成為現役第3位在「長打數」高居隊史第一的球員，與守護者的拉米瑞茲（José Ramírez）及馬林魚的史坦頓（Giancarlo Stanton）並列。

此外，楚奧特在此系列賽首戰才剛以中外野出賽1367場，刷新隊史單一守備位置最多出賽紀錄，近期接連締造紀錄，持續鞏固隊史地位。

目前楚奧特已在天使隊史多項打擊數據排名第一，包括全壘打（413轟）、得分（1222分）、四壞保送（1096次）、故意保送（133次）與觸身球（108次），如今再添長打紀錄，地位更加穩固。