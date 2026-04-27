李灝宇首轟嗨到狂奔！教頭笑曝第一反應：太快了！別追上前面跑者

▲李灝宇。（圖／老虎官方社群）

記者楊舒帆／綜合報導

底特律老虎新秀李灝宇27日（台灣時間）在辛辛那提迎來夢幻時刻，以代打身份敲出生涯首轟，還是一發逆轉兩分砲，幫助球隊最終以8比3擊敗紅人。開轟後他興奮狂奔的畫面，也成為場邊焦點，連總教練都忍不住笑談「跑太快了」。

總教練辛奇（A.J. Hinch）賽後透露當下第一反應，「我第一個想法是，希望他不要追上前面的托雷斯（Gleyber Torres）。他跑得太快、太有企圖心了。」他也肯定李灝宇的投入與情緒，「我希望他能好好享受這一刻，也很喜歡他投入的態度。這大概是他第一次真正感受到自己是重要一份子，因為我們從落後變成領先。」

這發全壘打不僅是李灝宇的大聯盟首轟，更是改變戰局的關鍵一擊。隊友托克森（Spencer Torkelson）同樣給予高度評價，「這不只是他的第一轟，還是比賽中非常重要的一轟，我看得出他有多激動，真的很特別。」

有趣的是，李灝宇繞壘時情緒完全釋放，在三壘附近一度差點追上前方跑者，還被三壘教練科拉（Joey Cora）刻意放慢節奏。他賽後笑說：「我太開心了，沒有注意自己是不是跑太快。」