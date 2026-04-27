羅伯斯讚打席品質回升！大谷翔平下一戰29日登板　術後首次休5天

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇日籍球星大谷翔平近期打擊明顯回溫，26日對小熊之戰繳出3安猛打賞，包含本季第6轟，幫助球隊以6比0完封對手。賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）點出關鍵，認為與左投對決讓大谷找回原本的揮棒軌道。

大谷此戰以「第1棒、指定打擊」先發出賽，7局轟出相隔12場、60打席的全壘打，單場3打數3安打、貢獻1打點、跑回2分，距離生涯300轟僅差14支。面對小熊先發今永昇太，他2打數2安打並選到1次保送，展現極佳狀態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅伯斯賽後表示，「這是一場非常好的一天，整個系列賽他的打席內容都很好，也能透過保送上壘。」他特別提到，大谷此役在逆風中將球轟向中外野深遠處，且面對左投還能擊出左外野方向二壘安打，「對左打者來說，對上左投有時能幫助揮棒軌道回到原本的樣子，這兩天他真的做得很好。」

除了比賽表現，羅伯斯也透露大谷在賽前就已經進行調整，「2、3天前我們有聊過，他的站姿有點跑掉，他自己修正後，最近的打席品質變得非常好，選球與出棒判斷都有明顯提升。」

大谷賽後也呼應教練說法，「我一直覺得站姿最重要，那是一切的開始，只要那裡調整好，就能有更好的打席。」顯示他對於打擊細節的高度要求。

此外，羅伯斯也宣布大谷下一場登板時間，將在台灣時間29日對戰馬林魚，期間5天休息。這將是他本季、也是手術後首次以「投一休五」節奏出賽。羅伯斯表示，「我們照正常輪值走，也和翔平討論過，他的身體狀況沒有問題。」