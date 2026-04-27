4安猛打回歸3成男！李政厚大復活　3連戰9安終結低潮

▲李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

李政厚火力全面解放！單場狂敲4安打寫下本季新高，不僅徹底擺脫開季低潮，打擊率也一舉衝上3成，帶領舊金山巨人以6比3擊敗邁阿密馬林魚，完成系列賽復仇。

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李政厚27日（台灣時間）在主場甲骨文球場擔任開路先鋒、右外野手先發，5打數4安打、跑回2分，狀態火燙。他將打擊率從2成87大幅拉升至3成13（99打數31安打），近7場更繳出5成打擊率，手感持續升溫。

李政厚首局就展現攻擊性，面對先發投手邁耶（Max Meyer），鎖定第一球速球拉出右外野三壘打，為本季首支三壘安打。雖未能得分，但第3局再敲安打上壘，靠隊友推進與對方失誤跑回球隊首分。

他在第5局再補上一支安打，第7局面對左投納迪（Andrew Nardi）再敲安，完成單場4安打，並成為關鍵逆轉的起點。隨後隊友串聯攻勢，施密特（Casey Schmitt）轟出3分砲，一舉改寫戰局。

李政厚開季前13場一度陷入低潮，打擊率跌至1成43，如今強勢反彈，本次對馬林魚3連戰更繳出12打數9安打的火燙表現。據《體育朝鮮》報導，隨著成績回溫，外界批評聲也逐漸消散，球迷紛紛在社群留言力挺，「我愛李政厚」、「要向他道歉」等聲浪不斷。

▲李政厚。（圖／達志影像／美聯社）