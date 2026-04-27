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大谷翔平開轟點出關鍵「站姿是一切的開始」　猛打賞宣告回溫

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平於27日（台灣時間）在主場對戰芝加哥小熊之戰，以「第1棒、指定打擊」先發出賽，繳出3打數3安打、1轟的表現，幫助球隊拿下連勝。

大谷翔平談到打擊狀況時表示：「從昨天開始感覺有一點點變好，接下來想要再多一點耐心持續改善。」他也指出最大變化在於站姿，「我覺得站姿是最重要的，是一切的開始，只要這部分調整好，就能打出更好的打席內容。」

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比賽7局，球隊領先5分時，大谷翔平在第4打席鎖定對方左投米爾納（Hoby Milner）首球85.7英里伸卡球，一棒轟向左中外野看台，擊球初速109.8英里（約176.7公里）、仰角28度，主場瞬間沸騰。

面對先發投手今永昇太（Shota Imanaga），大谷翔平賽前對戰成績為10打數1安打、3次三振，此役首打席選到保送並成功盜壘，隨後靠隊友帕黑斯（Andy Pages）犧牲打跑回先制分。第2打席擊出穿越一、二壘間安打，第3打席再敲出右外野線二壘安打，對今永繳出2打數2安打表現。

道奇打線串聯發揮，先發左投羅布雷斯基（Justin Robleski）主投6局用109球，被敲4安打無失分，繳出優質內容。後續由恩里克斯（Edgardo Henriquez）與德雷爾（Jack Dreyer）接力登板，雖一度讓對手上壘，但皆成功守住未失分。

關鍵字： 標籤:大谷翔平道奇芝加哥小熊MLB全壘打

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