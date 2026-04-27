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大谷翔平第6轟終於來了！60打席後再開轟　猛打賞擊敗小熊

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇26日（台灣時間27日）對戰芝加哥小熊，在打線發揮下擊退先發投手今永昇太，讓他投到6局途中失5分退場，最終以6比0拿下2連勝並贏得系列賽。此役大谷翔平也繳出3安打猛打賞，並轟出本季第6號全壘打。

大谷翔平以「第1棒、指定打擊」先發出賽，在7局從第2任投手米爾納（Hoby Milner）手中轟出陽春砲，這是他睽違12場、60打席後再度開轟，讓主場氣氛沸騰。目前距離日本球員首位達成的生涯300轟紀錄僅差14轟。

大谷開季曾在11日對德州遊騎兵敲出首局首打席全壘打（第4轟），隔天再從曾奪賽揚獎的狄格隆（Jacob deGrom）手中擊出首球全壘打（第5轟），一度被看好挑戰連續3場首打席開轟紀錄，但13日對紐約大都會首打席遭觸身球擊中而中斷，之後面對科羅拉多落磯與舊金山巨人的7連客場賽事皆未開轟。

此外，他轉戰道奇後曾經歷最長51打席未開轟，連續上壘紀錄則在23日對巨人之戰停在53場，並列隊史第2，僅次於2000年格林（Shawn Green），也是21世紀第6長紀錄。總教練羅伯斯（Dave Roberts）曾表示，紀錄中斷後反而能讓他放鬆，「關鍵是能善用球場空間，當他能把球打向右中外野、左中外野時，就是最佳狀態。」

比賽首局大谷先選到保送上壘，隨後盜上二壘並趁傳球失誤推進至三壘，靠帕黑斯（Andy Pages）高飛犧牲打先馳得點。接著2出局二、三壘時，帕黑斯再敲出二壘安打帶回2分，道奇取得3比0領先。

2局後打線一度沉寂，不過6局1出局二、三壘時，拉辛（Dalton Rushing）敲出適時安打，將今永昇太打退場，並趁對方守備失誤再添1分，拉開差距。7局下大谷補上陽春砲，單場累計3安打，帶動球隊攻勢。

關鍵字： 標籤:大谷翔平道奇全壘打MLB小熊

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