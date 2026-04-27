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超越胡金龍！李灝宇8天寫台灣最速首轟　也創最年輕紀錄

▲李灝宇。（圖／路透）

▲李灝宇。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

李灝宇26日（台灣時間）轟出大聯盟生涯首支全壘打，距離初登場僅8天，寫下台灣球員最快開轟、最年輕紀錄，為旅美台將再添一筆里程碑。

這發全壘打擊球初速達105.8英里（約170公里）、飛行距離402英尺、仰角26度，也是李灝宇生涯首轟。他成為繼郭泓志、胡金龍、林子偉、張育成之後，再度在大聯盟開轟的台灣打者。

根據台灣旅美球員大聯盟出賽紀錄整理，李灝宇自初登場至首轟僅花8天，為目前最快紀錄。李灝宇於2026年4月18日（台灣時間）完成大聯盟初登場，並在4月27日擊出首轟，刷新台灣球員開轟速度。

過去紀錄由胡金龍保持，他於2007年9月1日初登場，9月12日敲出首轟，間隔10天，但場數仍是胡金龍最快，出賽4場即開轟，李灝宇是第7場，在生涯第19打席開轟則比胡金龍跟郭泓志慢。

此外，李灝宇在23歲2個月24天開轟，對比前輩胡金龍在2007年9月13日擊出生涯首轟，當時為23歲7個月11天，李灝宇約早了4個多月達成此紀錄，也展現台灣新生代打者的潛力與成長速度。

張育成則在2019年6月28日登場，9月10日擊出首轟，間隔74天，且生涯累積20轟為台灣球員最多。林子偉於2017年6月24日初登場，直到2018年9月22日才開轟，間隔455天。至於郭泓志則於2005年9月2日登上大聯盟，2007年6月13日擊出生涯首轟，間隔約649天，該轟同時也是台灣球員在大聯盟歷史上的首支全壘打。

大聯盟官方社群也分享李灝宇這發全壘打影片，並寫下「李灝宇的大聯盟首支全壘打，是一發代打上場的超前轟！」；老虎隊官方社群同樣發布畫面，標註「First home run for Hao-Yu Lee!」，引發球迷熱烈關注。

關鍵字： 李灝宇大聯盟全壘打台灣球員最快紀錄

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