快訊／台灣第5人！李灝宇大聯盟首轟　代打兩分砲助老虎逆轉勝

▲李灝宇。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

李灝宇27日（台灣時間）對戰紅人，在7局代打轟出大聯盟生涯首支全壘打，且是一發超前兩分砲，幫助老虎最終以8比3獲勝，台灣第5人在大聯盟開轟。

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老虎首局先攻下2分，紅人4局下追平比數，5局下再由麥克萊恩（Matt McLain）敲出二壘安打，紅人以3比2超前。

7局上老虎展開反攻，托瑞斯（Gleyber Torres）靠守備失誤上壘，李灝宇代打登場，面對莫爾（Sam Moll），鎖定外角高伸卡球，一棒轟向中外野，擊出超前兩分全壘打。

這是李灝宇大聯盟生涯首轟，擊球初速105.8英里（約170公里）、飛行距離402英尺、仰角26度。他也成為繼郭泓志、胡金龍、林子偉、張育成之後，再度在大聯盟開轟的台灣打者。

老虎此局攻勢未歇，托克森（Spencer Torkelson）再補上全壘打，卡本特（Kerry Carpenter）敲出三壘安打後，維爾林（Matt Vierling）擊出高飛犧牲打送回1分，單局灌進4分奠定勝基。8局上托瑞斯再開轟，將比數拉開至8比3。李灝宇此戰另有一次打席吞下三振。

台灣球員大聯盟首轟紀錄整理

郭泓志：生涯1轟（首轟：2007/06/13）

胡金龍：生涯2轟（首轟：2007/09/11、最後一轟：2007/09/26）

林子偉：生涯1轟（首轟：2018/09/22）

張育成：生涯20轟（首轟：2019/09/10、最後一轟：2023/08/04）