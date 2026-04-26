王愷翊扛單打旗開得勝、邱祐辰／周曉風雙打關門　台師大網球男團五連霸

▲臺灣師大公開男團決賽直落二奪金、締造5連霸。（圖／全大運辦公室提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

臺灣師大在115年全國大專校院運動會公開男生組網球團體賽決賽，以2比0擊敗彰化師大奪金，完成五連霸壯舉！教練林岱樵開心之餘坦言，五連霸並非易事，他也期勉選手在後續的個人賽全力以赴。

蔡長霖、王愷翊、周曉風、邱祐辰、楊凱翔、吳鎧安、陳彥丞合力為臺灣師大帶回五連霸，林岱樵表示，雖然隊伍陣容看起來不錯，但過程中仍面臨不少挑戰。他舉例道，原雙打主力的蔡長霖為了備戰全大運，選擇在今年一月開刀，雙打陣容如何搭配就考驗教練團，還好其他隊員順利完成任務，不僅一點未失奪冠，更完成連續五屆決賽皆以直落二擊敗對手的紀錄。

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本屆決賽上演與去年相同戲碼，由臺灣師大對戰彰化師大，第一點派出王愷翊對戰蔡鎮安，以6比4、6比0獲勝。第二點由邱祐辰／周曉風交手蔡和諺／陳佑昇，儘管第二盤一度拉鋸，最終仍以6比2、6比3收下勝利，幫助臺灣師大順利摘金。

王愷翊一日雙戰，先在稍早的四強賽與邱祐辰搭檔雙打，決賽再扛第一點單打，他表示，四強賽很順利，教練也給他很多信心，但決賽出戰單打仍難免緊張，他偷偷爆料，是因為教練在場下也很緊張！五連霸參與了其中四屆，他從大一新鮮人成長為隊伍的主力，教練林岱樵對他十分信任，給予他兩項任務，他也不負眾望的打下勝利。

▲臺灣師大王愷翊以6比4、6比0拿下第一點。（圖／全大運辦公室提供）

王愷翊三月在ITF巡迴賽馬鞍山站，從會外賽連過三關闖進八強，距離四強僅差一顆球。賽後他返校與隊友持續磨合，全力備戰全大運。他說：「每年最開心的事情就是回來打全大運，平時出國比賽的隊友都會回來，一起幫忙加油，團隊氣氛很好。」