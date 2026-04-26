簡湘玲走出團體失誤陰影　全大運品勢扳倒頭號種子郭彥妤、奪個人賽首金

▲國立體大簡湘玲(左）與教練馬允中。（圖／全大運辦公室提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

國立體大跆拳道品勢隊簡湘玲，由於115年中央全大運跆拳道品勢公開女生團體組決賽金牌戰個人失誤，造成團隊錯失重返榮耀的機會，經過沉澱，她在女子個人關關難過關關過，最終扳倒頭號種子台灣師大郭彥妤，簡湘玲收下全大運個人首金。

「比完團體的時候，因為我有失誤，所以害我們隊友沒有拿到很理想的牌，所以我前面其實心態有點崩，（個人賽）檢錄完我才開始重新調整我心態。」簡湘玲坦言中間賽程進行時，受到混雙發生有隊伍申訴影響，造成賽程延誤大約一小時，藉由這段時間休息調整。

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她透露個人賽八強首戰，一開始有點慌亂，心態還沒完全調好，「打完第一個型之後，心裡想著，『不對，如果繼續這樣子的話，我可能第一場就下班了』，所以趕快拋開前面那些事情，專注眼前的事。」

兩屆世大運國手簡湘玲，目前就讀國立體大三年級，她覺得這面金牌很不容易，非常感謝隊友、教練、家人跟親友相挺，帶給她很大的心理支持。

「湘玲其實我一直都很相信她，就是看她自己心態有沒有調適好，能不能穩定的發揮出來，她要拿金牌絕對是有這個實力。」國體大教練馬允中表示，目前國內大專公開組品勢整體水準提升，細節層面落差不會太大，關鍵都是穩定性、續航力，以及面對強敵時的心態跟台風穩住。

簡湘玲盼望下屆南韓忠清道世大運，有機會再披上國家隊戰袍，「我還需要增強自己的自由品勢，公認品勢會盡力維持住，然後再藉由這幾年的錦標賽，累積經驗，學習技術、節奏、表現方式，跟一些細節，我還是希望能夠多去嘗試。」

本屆跆拳道品勢公開女生組個人賽，金牌為國立體大簡湘玲，銀牌是台灣師大郭彥妤，銅牌為國立體大葉伃晴、彰化師大劉佳蓉並列。公開男生組個人賽金牌是中信學院蔡和軒、銀牌為北市大學陳孝澤，銅牌則由北市大學鄧文智跟中信學院王敘名並列。公開組混雙方面，金牌為北市大組合黃奕承和張芸瑄、銀牌為郭彥妤跟游睿澤，銅牌則是輔仁大學柯品廷和鄭宥國，國立體大廖敏安與林凱博。

團體組方面，公開男生組團體，北市大學衛冕金牌，銀牌是台灣師大，銅牌則由國立體大跟輔仁大學並列。公開女生組團體則是台灣師大摘金，國立體大獲得銀牌，銅牌則是中信學院和輔仁大學。