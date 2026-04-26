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朱億宗準絕殺氣走台銀　黑鳶成軍首年進軍決賽、將與老牌勁旅裕隆爭冠

▲黑鳶氣走台銀，系列賽以2勝1敗勝出，成軍首年就挺進冠軍賽。（圖／中華籃球協會提供）

▲黑鳶氣走台銀，系列賽以2勝1敗勝出，成軍首年就挺進冠軍賽。（圖／中華籃球協會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

SBL超級籃球聯賽準決賽26日在板橋體育館上演生死決戰，去年才正式成軍的聯賽新兵凱撒基隆黑鳶，再度上演不可思議的驚奇戲碼，憑藉著老將朱億宗在終場前23.7秒的致勝補籃，以及洋將路易士在讀秒階段送出的再見火鍋，黑鳶終場以68比67氣走台灣銀行，在系列賽以2勝1敗勝出，創下成軍首年就挺進冠軍賽的輝煌紀錄。

整場比賽雙方陷入高度膠著的拉鋸戰。黑鳶首節雖然打出5比0開局，但台銀隨即反擊，雙方首節戰成21比21平手。次節黑鳶射手王子綱火力全開，幫助球隊在上半場取得45比39領先。然而台銀在下半場展現強韌鬥志，第三節尾聲反以57比56反超進入末節。

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決勝第四節戰況進入白熱化。最後1分多鐘，台銀王偉丞外線命中取得67比66超前。關鍵時刻，黑鳶朱億宗快攻出手未中，但他隨即機敏地搶下進攻籃板並補進，在最後23.7秒幫助黑鳶以68比67要回領先。台銀隨後發動最後一波攻勢，張家禾搶到進攻籃板嘗試出手，卻遭黑鳶路易士火鍋伺候，終場黑鳶就以1分之差驚險勝出，球員在贏球瞬間激動相擁。

▲黑鳶氣走台銀，成軍首年就挺進冠軍賽。（圖／中華籃球協會提供）

▲黑鳶氣走台銀，成軍首年就挺進冠軍賽。（圖／中華籃球協會提供）

數據表現方面，黑鳶以周儀翔的19分8籃板5助攻2抄截表現最為亮眼，王子綱也挹注15分。致勝功臣朱億宗貢獻12分，而洋將路易士雖然僅拿7分，卻狂抓17個籃板並送出4次阻攻，成為後防最堅實的屏障。台銀方面則以韓杰諭18分最高，佩吉特有15分16籃板的表現，可惜無緣決賽。

在稍早進行的另一場準決賽中，尋求四連霸的衛冕軍裕隆隊同樣在生死戰中展現王者實力，靠著洋將布蘭登狂轟30分18籃板，以及王翊帆飆進個人本季新高21分，裕隆最終以81比75力克台灣啤酒，同樣以系列賽2勝1敗之姿取得另一張決賽門票。

▲裕隆最終以81比75力克台啤，同樣以系列賽2勝1敗之姿取得另一張決賽門票。（圖／中華籃球協會提供）

▲裕隆最終以81比75力克台啤，同樣以系列賽2勝1敗之姿取得另一張決賽門票。（圖／中華籃球協會提供）

兩場生死戰落幕，本季SBL總冠軍賽組合正式出爐，具備深厚傳統、力拚四連霸的衛冕軍「裕隆集團」，對上成軍首年便以黑馬之姿殺入決賽的「基隆黑鳶」，將從4月30日於板橋體育館正面對決。

關鍵字： SBL黑鳶裕隆台銀籃球

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