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從宿舍騎上頒獎台　呂竑潁為東道主中大留下全大運品勢一般組首金

▲中央大學呂竑潁摘金。（圖／全大運辦公室提供）

▲中央大學呂竑潁摘金。（圖／全大運辦公室提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

賽前從宿舍騎腳踏車到依仁堂檢錄，中央大學化材系新鮮人呂竑潁，沒想到最後這天會笑著站上頒獎台頂端，為中央大學跆拳道隊贏得全大運品勢一般組首金。

「在學校的主場優勢嗎？就是可以睡得比較晚，我直接從宿舍騎腳踏車來比賽，場地又是熟悉的地方。」呂竑潁參加本屆中央全大運一般男生組跆拳道品勢決賽，省下舟車勞頓的困擾，身心輕鬆應戰，加上整體發揮順利，保持力量、持久與穩定性。

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呂竑潁畢業於台南一中，目前就讀中央大學化學工程與材料工程學系，他原本最早是跆拳道「雙刀流」對打和品勢兼顧，高中時期面對升學壓力，跆拳道場成為他紓解壓力的打卡處。

「有時候課業太忙，然後晚上就會練一下跆拳道，壓力就會比較沒那麼大這樣子。」呂竑潁覺得選擇適合自己的運動很重要，他很喜歡跆拳道力與美，「當然有些人可能覺得對打很恐怖，但其實練品勢也不錯，只是需要拉筋可能會有點痛。」

呂竑潁握著環保木質獎牌，他懂校方的用心，雖然日前遭到網路炎上，但他笑說，「其實木頭材質拿到滿酷的，以前從來沒拿過，唯一可能就是，因為顏色幾乎都一樣，第一眼看到，真的不會覺得它是金牌，一定要仔細看上面寫得『第一名』才會知道。」

他強調作為學生運動員，重點更在於參賽過程中的收穫和累積，這遠比獎牌結果來得重要。

「學跆拳道一路上認識很多人，遇到非常好的教練。」呂竑潁覺得從南一中到中大化材系，在讀書跟運動間找到平衡點，他自嘲上大學後其實課業沒這麼認真，但手中這面品勢金牌，將留給他大一最難忘回憶。

115年中央全大運一般男生組跆拳道品勢個人組決賽，金牌為中央大學呂竑潁，銀牌是長庚大學王一崴，銅牌由國防大學謝子恩、中信科大郭宇閎並列。

關鍵字： 中央大學跆拳道全大運品勢金牌呂竑潁

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