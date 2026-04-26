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勇士36分大勝洋基！戰績平獵鷹並列第二　季後賽主場優勢卡位白熱化

▲富邦勇士35分差擊潰洋基工程。（圖／富邦勇士提供）

▲富邦勇士35分差擊潰洋基工程。（圖／富邦勇士提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台北富邦勇士26日作客挑戰洋基工程，在洋將古德溫與揚科維奇聯手帶動下，勇士終場以120比84痛宰地主，喜收4連勝，此役過後，勇士戰績來到11勝12敗，正式追平原本排名第2的台鋼獵鷹，季後賽席次與主場優勢的卡位戰進入白熱化階段。

勇士今日開賽便反客為主，早早建立領先優勢，第三節勇士更是單節打出34比15的懸殊攻勢，徹底瓦解洋基工程的防線，洋將雙箭頭發揮穩定，古德溫攻下全隊最高23分，揚科維奇則挹注22分。

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▲富邦勇士古德溫。（圖／富邦勇士提供）

▲富邦勇士古德溫。（圖／富邦勇士提供）

本土球員方面同樣表現優異，華裔球員林俊佑命中3記三分球貢獻11分，曾祥鈞繳出10分14籃板的雙十數據，控衛陳又瑋則有10分7籃板6助攻的全面發揮。全隊在進攻端分享球權流暢，讓聯盟爐主洋基工程毫無招架之力。值得一提的是，身兼「副領隊」身分的傳奇球星林志傑，今日也替補上陣，不過此役他僅出賽6分鐘，未有得分進帳，留下1助攻與2失誤，但在場上的精神領袖價值依然獲得全場關注。

根據PLG賽制，提前在例行賽封王的桃園領航猿已直接晉級總冠軍賽，而例行賽第2名的隊伍將在季後賽擁有主場優勢。目前勇士與台鋼獵鷹戰績已無勝差，獵鷹僅以些微勝率領先，勇士目前僅剩最後1場例行賽，對手仍是洋基工程；反觀獵鷹賽程相對硬仗，仍須兩度交手領航猿並與洋基對決1次，變數仍多。

洋基工程昨日雖擊退領航猿，但今日面對爭搶排名的勇士卻原形畢露，全隊僅靠洋將柯麥隆苦撐，他全場攻下29分9籃板，本土球員僅張伯維拿下10分得分上雙，備受期待的小將葉惟捷手感冰冷，全場9投僅1中僅拿4分。

關鍵字： 勇士洋基工程季後賽林志傑PLG

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