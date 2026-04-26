人類極限被打破！肯亞好手跑出1:59:30　倫敦馬誕生「破2第一人」

▲肯亞長跑好手薩維（Sabastian Sawe）。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

人類正式進入「馬拉松破2」時代！2026年倫敦馬拉松於今（26）日見證歷史性一刻，30歲肯亞長跑好手薩維（Sabastian Sawe）以1小時59分30秒的驚人成績奪冠，不僅成功衛冕，更成為史上第一位在「正式賽事」中突破2小時大關的男子跑者。這項壯舉被譽為等同於「人類首次在4分鐘內跑完1英里」的田徑里程碑，正式改寫人類長跑天花板，也讓已故名將基普圖姆（Kelvin Kiptum）原有的世界紀錄成為歷史。

神仙打架！前三名全速「超車」世界紀錄

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這場比賽堪稱田徑史上的「頂尖對決」。薩維自半程（1小時00分29秒）後開始加速，與衣索比亞強敵卡加爾查（Yomif Kejelcha）展開激烈的拉鋸戰。兩人在最後關頭爆發衝刺，最終薩維以11秒之差甩開對手封神。令人震撼的是，奪下亞軍的卡加爾查同樣寫下「破2」神蹟，以1小時59分41秒完賽，成為史上初全馬最快選手；季軍則是烏干達名將基普利莫（Jacob Kiplimo），成績為2小時00分28秒。本屆賽事前三名的表現極其驚人，全數超越了基普圖姆在2023年創下的2小時00分35秒舊紀錄。

BREAKING VIDEO: Kenya’s Sabastian Sawe becomes the first person ever to win a regular marathon in under two hours, setting a new world record at the London Marathon in 1:59:30!



Kenyans invented running™ pic.twitter.com/esN8QAwWmm — Larry Madowo (@LarryMadowo) April 26, 2026

比基普喬格更速！正式賽場首見「1小時59分」

在此之前，「馬拉松破2」一直被視為人類不可踰越的鴻溝。雖然傳奇名將基普喬格（Eliud Kipchoge）曾在2019年跑出1小時59分40秒，但當時是在特製環境與配速員引導下達成，未獲正式紀錄認可。如今，薩維在公開競技舞台上，穿著不到100公克的Adidas新一代超級跑鞋，前半程維持穩定，後半程竟然跑出「59分01秒」的驚人提速。薩維賽後激動表示，「我感覺非常充沛，抵達終點線看見時間時，我太興奮了。今天所發生的一切，不只是屬於我，而是屬於全人類。」

▲衣索比亞選手卡加爾查（Yomif Kejelcha）。（圖／路透）

除了男子組寫下神蹟，女子組同樣締造歷史。衣索比亞名將阿瑟法（Tigst Assefa）以2小時15分41秒奪下冠軍，刷新女子馬拉松（女子競賽）世界紀錄，並成功衛冕。此外，輪椅組也由瑞士選手胡格（Marcel Hug）完成男子組六連霸壯舉。這場倫敦馬拉松同時刷新多項世界紀錄，被譽為馬拉松史上最具代表性的「歷史之日」。