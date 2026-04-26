王勝偉42歲創最老單局雙安　鈴木駿輔優質先發領悍將止敗

▲王勝偉。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟與《花生漫畫》聯名主題日26日吸引破1.6萬人進場，不過兄弟中斷3連勝，富邦悍將止住3連敗。悍將在6局上單局灌進7分奠定勝基，全場敲出9支安打。先發投手鈴木駿輔主投6局失3分，連兩戰繳出優質先發並拿下勝投；王勝偉單局雙安，42歲25天刷新聯盟最年長單局雙安紀錄。

兄弟3局下率先發動攻勢，李聖裕敲安打展開攻勢，宋晟睿、張仁瑋接連安打送回1分，先馳得點。

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關鍵6局上，邦力多保送後，王勝偉安打攻佔一、二壘，兄弟先發洋投黎克退場，由錢可倫接替。王苡丞執行短打形成內野安打，張洺瑀擊出滾地球帶回1分，戴培峰敲安再添1分逆轉比數。隨後李宗賢擊出滾地球，靠野手選擇上壘並帶回1分，孔念恩擊出左外野飛球，經悍將挑戰後改判安打再添1分。

兄弟再換投，由蔡齊哲接替，先解決葉子霆後，卻接連保送張育成、邦力多，王勝偉適時安打追加2分。余謙登板後成功止血，但悍將此局已一口氣攻下7分。王勝偉單局雙安，42歲25天改寫聯盟最年長單局雙安紀錄（原紀錄為2000年6月10日林易增，40歲191天）。

7局上悍將延續攻勢，范國宸敲出幸運安打，戴培峰選到保送，孔念恩再敲安打帶有1分打點。

7局下鈴木駿輔被敲安打並投出保送後退場，石梓霖接替卻投出四壞球保送高宇杰，滿壘時許庭綸擊出高飛犧牲打追回1分，張仁瑋再補上安打再添1分。

8局下李建勛登板，陳俊秀保送，江坤宇敲安，王政順、再到高宇杰連續保送擠回1分。悍將再換投張奕，許庭綸擊出滾地球形成野手選擇上壘，悍將提出挑戰但維持原判，兄弟追至5比8。不過最終仍以3分差落敗。

鈴木駿輔此役用101球投滿6局，被敲6安打，投出3次保送、7次三振，失3分拿下勝投；黎克主投5局，被敲3安打失2分，承擔敗投。

▲鈴木駿輔。（圖／富邦悍將提供）