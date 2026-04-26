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劉子杰自培首位再見轟　曾豪駒讚：重要時候展現價值

▲劉子杰。（圖／樂天桃猿）

▲劉子杰。（圖／樂天桃猿）

記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿9局下靠著劉子杰敲出生涯首轟，而且是一發再見全壘打，終場以3比2氣走味全龍；這一轟不只替桃猿收下戲劇性勝利，劉子杰也成為自培球員首位敲出再見轟的選手，總教練曾豪駒賽後直呼，「棒球就是還沒結束，都讓你想不到。」

此役桃猿前6局與味全龍形成投手戰，直到7局下才靠何品室融滿壘時敲出2分打點安打突破僵局，取得2比0領先；不過9局上終結者朱承洋關門失利，被味全追成2比2平手，所幸9局下劉子杰挺身而出，一棒轟出左外野再見全壘打。

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談到比賽過程如此戲劇化，曾豪駒表示，「其實棒球就是，說的都還沒結束，都讓你想不到，但是就是看誰可以掌握。」

他也特別感謝劉子杰在關鍵時刻建功，「非常感謝子杰，可以在這麼重要的時候擊出再見全壘打，展現價值，帶領球隊拿下這一場比賽。」

桃猿此役兩名年輕球員都在重要時刻有表現，何品室融7局下敲出關鍵2分打點安打，劉子杰9局下再見轟收尾。

曾豪駒認為，這對年輕球員是很重要的成長經驗，「的確在重要時刻有建功，這會讓他們往後在面對所有狀況的時候，更知道自己應該要怎麼樣去設定策略，然後去做攻擊。」

至於劉子杰最後一個打席，曾豪駒透露，教練團並沒有特別上前給予指示，因為劉子杰本身對打擊準備相當清楚，「他本身就很有經驗，對於自己的策略，以及每一次上去面對這個投手的球路，他都會先去做研究，所以整個攻擊上，就是設定好他的位置去攻擊。」

看到劉子杰、何品室融在高張力時刻建功，曾豪駒也給予肯定，「很高興可以看到他們的成長。」

關鍵字： 樂天桃猿、棒球、中華職棒、威能帝、味全龍、劉子杰、曾豪駒

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