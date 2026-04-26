戰神主場最終戰遺憾翻盤！丁聖儒、謝銘駿搶眼　主帥米蘭肯定本土成長

▲臺北台新戰神雖然一度手握多達21分領先，但最終仍遭中信特攻逆轉，在主場最終戰落敗。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

TPBL職籃26日晚間於台北台新戰神主場上演驚心動魄的「金控大戰」，台北台新戰神在只有單洋將作戰的劣勢下，憑藉「小巨人」丁聖儒狂轟生涯新高34分11助攻，以及新秀謝銘駿進帳18分的表現，一度取得21分的巨大領先。然而，韌性十足的新北中信特攻在第四節發動41比23的絕地反撲，終場戰神以103比111遺憾遭逆轉，未能守住主場勝利。

戰神控衛丁聖儒今日開賽即進入「無解模式」，上半場便以極高效率轟下25分，帶領球隊建立雙位數領先。全場他繳出34分11助攻的華麗數據，雙雙刷新個人職業生涯紀錄。丁聖儒賽後表示，開賽手感好要歸功於隊友的空間拉扯，但他對於下半場的亂流也深刻自省：「下半場對方開始包夾，對抗強度提升，導致我出現了7次失誤。」他坦言，如何在體力下滑時維持表現，是未來的重要課題。

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新秀謝銘駿今日也打出生涯代表作，在學長與教練的信任下，外線果斷出手，貢獻本土次高的18分。謝銘駿感性說道：「因為丁丁（丁聖儒）和小台（黃聰翰）等學長吸引了很多防守，讓我有空檔，他們一直告訴我『有空檔就出手，不要害怕』，很開心能拿到生涯新高。」

▲臺北台新戰神謝銘駿、丁聖儒上半場聯手發威。（圖／TPBL提供）

戰神總教練米蘭賽後肯定球員的鬥志，尤其在背靠背賽程且只有單洋將的情況下，本土球員合力貢獻85分實屬不易。然而對於遭到逆轉，米蘭直言第四節球隊明顯「體力不支」。

「我們在第三節結束還領先10分，但第四節除了疲勞外，最致命的是丟掉了3到4個防守籃板。」米蘭精準點出勝負轉捩點：「特別是當對方投出麵包球後，我們沒能抓下籃板，給了對方輕鬆得分的機會。」他認為，雖然球員展現了驚人的能量，但細節上的處理在疲勞狀態下出現偏差，導致功虧一簣。

隨著球季進入尾聲，米蘭總教練也針對本賽季進行總結，他坦言賽季中充滿起伏與傷病，但最欣慰的是看見本土球員的蛻變，他盛讚丁聖儒已成為聯盟頂尖控衛，謝銘駿也展現了優質雙能衛的潛力，其他本土球員也能與洋將抗衡。

「雖然不能在短時間內打造冠軍隊，但我相信我們已經打好了球隊的地基。」米蘭強調，丁聖儒則對始終進場支持的戰神球迷致歉並致謝：「即使主場很久沒贏了，球迷依然進場支持，感到很抱歉也感謝。這份團結會帶領新秀們持續成長。」