長髮男的驕傲！劉子杰首轟就是再見轟　賽後女僕裝受訪笑翻

▲劉子杰。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿26日主場迎戰味全龍，9局下小將劉子杰敲出左外野再見全壘打，不僅是個人生涯首轟，更幫助球隊以3比2氣走味全龍。

得知自己成為猿隊隊史首位「生涯首轟就是再見轟」的球員，劉子杰賽後直呼震撼，「居然第一支全壘打會是再見全壘打，從來沒有想過這樣的事情會發生。」

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此役前半段形成投手戰，桃猿先發威能帝6局僅被敲1安，飆出8次三振無失分；味全先發鋼龍同樣繳出6局無失分好投。

桃猿7局下靠何品室融滿壘時敲出2分打點安打，先馳得點取得2比0領先，不過9局上朱承洋關門失利，被味全追成2比2平手。

9局下劉子杰成為比賽英雄，他表示，最後一個打席原本設定攻擊直球，「前兩顆的策略也有到位置，只是沒有打到球而已。」後來判斷對方指叉球比例高，因此改抓指叉球攻擊，「我把球棒切的角度做大一點，想辦法把球打成飛球。」

劉子杰透露，自己每次上場打擊前都會先設定好策略，「上去打就是不會想太多，在打擊框框的時候就先想好，然後照著這個想法去走。」

他也坦言，上場前曾向隊友表示希望能結束比賽，「就是希望能結束比賽，攻擊他，剛好打到外野去。」

這一轟飛出左外野大牆，但劉子杰第一時間並不知道球已經出去了，「打出去覺得好像有機會長打而已，沒有想過會全壘打，就趕快先跑壘。」直到看見場上球員都沒有動作，他才意識到，「欸，全壘打喔？然後就默默跑回來了。」

繞壘回到本壘後，劉子杰遭隊友潑水慶祝，還被淋上運動飲料、蠻牛等飲品，他笑說：「那個感覺好噁心。」

不過談起首轟意義，他語氣仍難掩興奮，「職業生涯剛起步而已，希望之後能夠再多打幾支全壘打，第一次開始一定是最困難的，希望維持這個擊球好的感覺。」

據現場統計，劉子杰是樂天桃猿隊史首位生涯首轟就是再見全壘打的球員，也是中職史上第12人，上一位是林孝程；巧合的是，林孝程正是劉子杰南華學長。

賽後劉子杰獲選單場MVP，並依球迷要求穿上女僕裝受訪。他笑說，自己沒有想太多，「觀眾球迷要求啦，他們想看我就穿這樣。」

至於下次是否願意挑戰整套女僕裝，他連忙表示：「這樣子就好了，先這樣子就好了，不要再整套了，整套我可能沒辦法。」