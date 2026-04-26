24罰全中神紀錄！中信特攻21分大逆轉戰神、飛克飆26分嗨苦練罰球見效

▲新北中信特攻飛克。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

新北中信特攻今日作客台北台新戰神主場，上演一場驚心動魄的逆轉大戲。特攻在上半場一度落後達21分的劣勢下，於第四節靠著27比2的海嘯攻勢徹底翻轉戰局，單節狂轟41分，最終以111比103奪下3連勝。賽後，最末節單節轟下12分、攻下全隊次高26分的洋將飛克掩飾不住興奮之情，直言比起得分，他最開心的莫過於展現了近期苦練罰球的成效。

面對上半場一度落後21分的巨大壓力，飛克在下半場扮演衝鋒陷陣的關鍵角色，全場他不僅在進攻端展現侵略性，更頻頻製造對手犯規。飛克在賽後記者會上感性表示：「我最開心的是今天罰球全中（8罰8中）。」他透露，自己最近在罰球上下了很多苦功，能在大比賽中收到成效，讓他感到非常欣慰。

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「上半場落後這麼多，心理壓力確實很大。」飛克指出，下半場團隊提升了防守侵略性，進而帶動進攻節奏，隊友們也總能將他放在舒適的位置得分，當第四節逆轉成功時，全隊的情緒得到完全釋放，他非常享受這種互相激勵的氛圍。

除了飛克的個人表現，中信特攻今日在罰球線上的集體發揮更是驚人，團隊整場比賽共獲得24次罰球機會，且全數命中，100%的罰球命中率在台灣職籃賽場極為罕見，隊長林韋翰賽後分析道：「這非常不容易，我相信是我們平常練球的質量反應在比賽中。我們非常重視罰球與投籃的基本功，很高興今天能延續下去。」

針對自己的膝蓋傷勢，林韋翰坦言日前經歷了8天4戰的高強度賽程，膝蓋確實出現發炎的狀況，目前正透過積極的修復與休息來調整，他強調目標是準備好接下來的賽事與季後賽，今日下半場展現出的專注度，正是教練團最希望看到的成果。

中信特攻總教練莫米爾賽後總結，這是一場充滿身體對抗與情緒張力的艱難戰役，他大方稱讚台新戰神的本土球員在丁聖儒與謝銘駿帶領下表現驚人，讓特攻在開局因防守鬆散而陷入苦戰。

▲新北中信特攻總教練莫米爾。（圖／TPBL提供）

「中場休息時，我要求球員一步一步來，一球一球追。」莫米爾欣慰地表示，球員在落後21分時沒有放棄，展現了強大的性格與凝聚力，「下半場我們完全處於不同的等級，更有能量，這就是逆轉的關鍵。」

此役過後，中信特攻第19勝入袋，排名正式超越新北國王並追平新竹御嵿攻城獅，莫米爾強調，現在每一場比賽都至關重要，如同提前進入季後賽模式，球隊會立刻專注於下一場的準備。

▲新北中信特攻逆轉擊敗臺北台新戰神。（圖／TPBL提供）