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林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

記者胡冠辰／桃園報導

首位台灣出生的NASA太空人林琪兒原訂24日替樂天桃猿主場開球，當天因雨勢影響取消儀式，今（26日）終於順利站上投手丘完成開球。

擁有兩次太空飛行、兩次太空漫步經驗的他笑說，比起發射、著陸與太空漫步，開球反而是「經歷過最可怕的事」，但也相當感謝有機會親身體驗台灣棒球魅力。

▲林琪兒開球。（圖／樂天桃猿）

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▲林琪兒開球。（圖／樂天桃猿）

林琪兒此行來台受到球迷高度關注，24日雖因雨無緣完成開球，但仍在賽前現身球場拜訪樂天桃猿，並與球員進行簡單傳接球互動；今日再度來到桃猿主場，他終於完成開球儀式，也留下難忘回憶。

▲林琪兒開球。（圖／樂天桃猿）

談到站上球場開球的感受，林琪兒表示，「我曾執行過兩次太空飛行、兩次太空漫步，發射和著陸，但我要說的是，進行開球大概是我經歷過最可怕的事。」

他也補充，能有這樣的機會相當難得，「很感謝有這個機會，來這裡體驗台灣棒球。」

對於台灣棒球與美國棒球的不同，林琪兒直言，最明顯感受到的是台灣球迷的熱情，尤其在樂天桃猿主場氣氛相當熱烈，「甚至還有啦啦隊表演提升球迷氣勢。」

林琪兒也表示，從現場氛圍可以感受到比賽張力，「我可以感受到這將是一場非常刺激的比賽。」不過他認為，不論台灣棒球或美國棒球，本質上都有相同核心，「核心就是團隊合作，大家成為一個團隊，展現最好的自己，來贏下比賽。」

▲林琪兒開球。（圖／樂天桃猿）

身為太空人，林琪兒也用自身經驗形容棒球團隊精神；他說對太空任務來說，團隊合作的目的就是完成任務；而在棒球場上，球員同樣必須各司其職「很期待看到兩隊如何全力以赴爭取勝利。」

林琪兒為首位在台灣出生、入選NASA太空人團隊的太空人，出生於台北，父親為瑞典裔美國人、曾駐紮台中清泉崗的空軍軍官，母親則是台灣人。

過去他曾兩度執行太空任務，累計在太空停留311天，此次來到桃猿主場完成開球，也讓台灣球迷近距離感受太空人的特殊魅力。

關鍵字： 樂天桃猿、棒球、中華職棒、林琪兒、開球影音

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