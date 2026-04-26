米爾納又轟30分！率隊痛宰國王、領航猿BCL資格賽5連勝晉級

▲桃園璞園領航猿擊敗新北國王，BCL資格賽收下5連勝，搶下分組龍頭 。（圖／取自BCL官網）

記者蔡厚瑄／綜合報導

新北國王與桃園璞園領航猿今年再度攜手征戰「BCL 亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽」（BCL Asia-East），26日晚間雙方第二度在主場台灣上演內戰，這次領航猿再度靠著米爾納轟下30分，最終以98比63大勝新北國王，5連勝搶下分組龍頭。

領航猿以上季PLG冠軍隊取得參賽資格，與TPBL冠軍隊伍新北國王、香港南華和烏蘭巴托野馬分在B組，進行主客場小組循環賽，分組前三可晉級6強賽，最終前2取得正賽資格，領航猿首戰險勝香港南華，國王同樣面對南華卻吞下敗仗，14日首度在台灣主場進行「台灣冠軍內戰」，當時領航猿靠著米爾納火力全開轟下31分，伯朗也有21分13籃板進帳，終場以110比85擊潰國王，拿下台灣內戰勝利。

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今日易地再戰，首節國王還能憑藉傑登與林彥廷的火力以20比28緊咬比分。然而進入第二節，領航猿展現強悍防守，將國王單節得分限制在僅有11分，上半場結束領航猿已取得54比31的23分領先優勢。

易籃後領航猿火力不減，團隊命中率高達55.9%。除了米爾納持續在外線放火，伯朗與阿提諾也在禁區各取17分，分差一度擴大超過30分，讓下半場提早進入練兵時間。

▲桃園璞園領航猿米爾納 。（圖／取自BCL官網）

領航猿洋將米爾納今日展現極高效率，全場15投10中，包含三分球9投6中，攻下全場最高的30分，毫無懸念獲選單場最佳球員，關達祐也挹注10分，團隊12人輪替中有10人有得分紀錄。

反觀新北國王今日面臨嚴重的戰力缺口，李愷諺未上場，林書緯也未在登錄名單內，導致後場組織與外線火力嚴重受挫，國王全場團隊命中率僅35.8%，除了傑登攻下18分及林彥廷挹注15分、喬丹13分、10籃板外，其餘球員難有發揮。

此役過後，領航猿以5勝0負在B組一枝獨秀，正式鎖定分組第一，將以種子身分進軍6強淘汰賽，爭取前2名晉級亞洲區正賽的資格。而國王隊目前戰績來到2勝3負，雖仍有晉級機會，但必須在接下來的賽事中力拚勝場，在多線作戰的壓力下，國王如何找回進攻節奏並確保主力健康回歸，將是接下來在TPBL季後賽排位戰與BCL晉級路上的最大課題。