不滿「假倒」判罰！夢想家班提爾記者會髒話噴裁判喊「罰單可寄給我」

▲福爾摩沙夢想家洋將班提爾（中）。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

福爾摩沙夢想家26日在關鍵的龍頭爭奪戰中，以100比104不敵桃園台啤永豐雲豹，遺憾錯失例行賽封王機會，然而，全場最受矚目的焦點出現在賽後記者會，夢想家洋將班提爾因不滿裁判吹判尺度，在席間情緒爆發、髒話連發，並向聯盟喊話：「把罰單寄給我吧，我願意付錢！」

爭議發生在比賽第四節剩餘3分56秒時，一度落後達20分的夢想家展現強大韌性，一口氣追至僅剩6分差，此時班提爾在一次掩護卡位時，被裁判吹判擊中雲豹前鋒林信寬臉部，導致班提爾領到個人第6次犯規離場。

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然而，透過轉播畫面重播顯示，班提爾的手肘與林信寬的臉部仍有明顯距離，林信寬疑似順勢「假倒」，此判決引發場邊及網路球迷強烈質疑為關鍵誤判，班提爾被吹判犯滿後，夢想家的反撲氣勢也隨之受阻，最終吞下2連敗。

班提爾今日上陣30分鐘，手感低迷僅10投1中拿下10分10籃板，但在賽後記者會上，他拒絕談論個人表現，一開口就將矛頭對準裁判，班提爾語氣激動，每句話幾乎都搭配髒話作為助語詞，展現極度憤怒。

「我今天不想談我的表現，這場比賽已經結束了，我希望聯盟能聽到這些聲音。」班提爾強調，他已經準備好承擔批評裁判的後果，「我會被罰款沒關係，罰單寄給我，我會付。但我拜託、請求你們，不要再跟我說，因為我很高跟很強壯，對手的犯規不會影響到我，所以就不吹犯規。」

班提爾進一步指出，他在場上頻繁遭到對手製造「假摔」陷阱，卻反而讓自己屢次被吹進攻犯規，對球隊造成巨大傷害，他提到自己此役甚至曾被打到眼睛卻未獲判罰，反觀對手一倒地就能獲得哨音，這種差別待遇讓他難以接受。

「我尊重裁判，每場比賽前我都會跟他們說注意假摔，但今天沒有人願意跟我溝通。」班提爾憤怒地表示，不能因為他體型壯、抗衡力強，就覺得這些碰撞不構成犯規，「如果我撞到別人是犯規，那他們撞我也應該是犯規，不是因為我撐得住就不算。」在表達完強烈不滿後，班提爾未等記者會正式結束便提前離席。