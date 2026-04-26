統一獅首局灌5分、陳傑憲炸裂　9比5擊退台鋼雄鷹連三天逆轉勝

▲陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／綜合報導

統一獅26日續戰台鋼雄鷹，台鋼首局靠王柏融、郭永維連續適時安打先馳得點，不過統一獅下半局立刻猛攻灌進5分反超，陳傑憲第2局再補上陽春砲，8局下追加2分保險分，終場統一獅以9比5擊敗台鋼雄鷹，連續3天演出逆轉勝。

台鋼此役推出王維中先發，統一獅則由郭俊麟掛帥；1局上台鋼在曾子祐保送、魔鷹靠失誤上壘後，王柏融敲出1分打點安打，接著郭永維再補上適時安打，台鋼取得2比0領先。

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不過統一獅1局下馬上反擊，陳傑憲、李丞齡連續安打開啟攻勢，潘傑楷敲出1分打點安打追回1分，蘇智傑高飛犧牲打送回追平分，陳聖平再擊出1分打點二壘安打超前比數，張翔隨後補上2分打點安打，一口氣將比數改寫為5比2。

王維中此役狀況不穩，僅投1局用32球，被敲6支安打失5分，全部為自責分，另有2次三振、2次暴投，台鋼第2局起改由陳宇宏接替投球；統一獅第2局再靠陳傑憲陽春全壘打追加分數，取得6比2領先。

台鋼第3局展開追分，魔鷹獲保送後，郭永維敲出1分打點安打，曾昱磬再補上1分打點安打，將落後縮小為4比6；統一獅第4局靠潘傑楷保送、蘇智傑安打串聯攻勢，林培緯擊出1分打點二壘安打，獅隊再以7比4拉開。

郭俊麟今天先發5局用95球，被敲8支安打，送出2次保送、2次三振，失4分其中2分責失，退場時球隊仍保有領先。

第7局台鋼面對鄭副豪攻勢再起，紀慶然、郭永維連續保送，郭阜林敲出1分打點安打，追成5比7，不過統一獅換上邱浩鈞後守住危機。

8局下統一獅把握機會追加保險分，陳聖平、陳重羽連續安打，林祖傑犧牲觸擊推進，陳傑憲獲故意四壞保送形成滿壘，代打邱智呈遭觸身球擠回1分，潘傑楷再擊出高飛犧牲打，統一獅取得9比5領先。

9局上台鋼最後反攻，林家鋐敲出內野安打，曾昱磬獲四壞球保送，不過後續攻勢未能延續，統一獅終場以4分差收下勝利。

值得一提的是，邱浩鈞此役達成生涯100中繼成功，為CPBL史上第5人，前4位分別為：高建三(2013)、陳禹勳(2022)、賴鴻誠(2022)、王鏡銘(2022)