男子龍舟400公尺決賽第4名無緣獎牌　本屆亞沙運2銅作收

▲龍舟男子400公尺賽事。（圖／中華奧會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年第6屆三亞亞洲沙灘運動會，中華龍舟隊26日在男子12人制400公尺決賽以1分40秒210名列第4無緣獎牌，本屆賽事以2銅作收。

中華隊預賽與泰國、香港同組，以1分46秒090名列第3，晉級準決賽，接著以1分36秒192名列第1，取得決賽門票。

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決賽鳴槍後，中國與泰國就位列領1、2名之爭的行列，中華隊則與香港爭第3，最終1分40秒210不敵香港的1分40秒188，以第4作收。

選手李郡霖表示：「可能是體力上分配沒有到特別好，也沒恢復得很充足，大家都盡力了，在這種高壓的強度下，比賽本來就有輸有贏。」

「2個小時的賽程內，進行3場高壓的比賽，確實蠻吃力的。」李郡霖說，以近期調整狀況與訓練環境，還有在戰術調整方面，都發揮得不錯。

中華隊教練侯鴻章指出：「香港恢復比我們快，我們退得多，他們退得少，我們36秒掉到40秒，他們37秒掉到40秒，2銅算有達階段性目標。」

中華女子隊在女子組預賽和香港、澳門同組，以1分56秒016分組第3進入準決賽，在準決賽划出1分59秒739名列第4，只能與香港爭第5。

▲龍舟女子400公尺賽事。（圖／中華奧會提供）

在5、6名排名賽中，又以2分02秒075不敵香港，以第6名作收，龍舟項目至此告一段落，中華隊在男子12人制100公尺與200公尺項目各獲得1面銅牌，總計斬獲2銅。